Сильнейшие лыжники Алтайского края стали мужем и женой
Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края
05 июля 2024, 11:32, ИА Амител
Сильнейшие лыжники Алтайского края Никита Денисов и Яна Кирпиченко сыграли свадьбу. Об этом сообщает региональный Минспорт.
Яна Кирпиченко – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, Никита – победитель юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в эстафете, ныне член основной сборной страны, тренируется в группе заслуженного тренера России Юрия Бородавко и считается одним из самых перспективных гонщиков России.
Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.
Яна Кирпиченко взяла фамилию мужа и будет теперь Яной Денисовой.
11:50:30 05-07-2024
даёшь! новых маленьких чемпионов!!!
11:57:01 05-07-2024
Ну хоть какая то хорошая новость.
11:57:04 05-07-2024
Надо было мужу фамилию жены брать. Она поматёрие .