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Сильнейшие лыжники Алтайского края стали мужем и женой

Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края

05 июля 2024, 11:32, ИА Амител

Никита и Яна Денисовы / Фото: t.me/kraiminsport
Никита и Яна Денисовы / Фото: t.me/kraiminsport

Сильнейшие лыжники Алтайского края Никита Денисов и Яна Кирпиченко сыграли свадьбу. Об этом сообщает региональный Минспорт.

Яна Кирпиченко – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, Никита – победитель юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в эстафете, ныне член основной сборной страны, тренируется в группе заслуженного тренера России Юрия Бородавко и считается одним из самых перспективных гонщиков России.

Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

 Яна Кирпиченко взяла фамилию мужа и будет теперь Яной Денисовой.

Алтайский край Спорт

Комментарии 3

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Гость

11:50:30 05-07-2024

даёшь! новых маленьких чемпионов!!!

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doc

11:57:01 05-07-2024

Ну хоть какая то хорошая новость.

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Гость

11:57:04 05-07-2024

Надо было мужу фамилию жены брать. Она поматёрие .

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