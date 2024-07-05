Сильнейшие лыжники Алтайского края стали мужем и женой

Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края

05 июля 2024, 11:32, ИА Амител

Никита и Яна Денисовы / Фото: t.me/kraiminsport

Сильнейшие лыжники Алтайского края Никита Денисов и Яна Кирпиченко сыграли свадьбу. Об этом сообщает региональный Минспорт.

Яна Кирпиченко – мастер спорта международного класса по лыжным гонкам, серебряный призер чемпионата мира 2021 года в эстафете, Никита – победитель юниорского чемпионата мира по лыжным гонкам в эстафете, ныне член основной сборной страны, тренируется в группе заслуженного тренера России Юрия Бородавко и считается одним из самых перспективных гонщиков России.

Супруги являются членами Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края.

Яна Кирпиченко взяла фамилию мужа и будет теперь Яной Денисовой.