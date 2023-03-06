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Сильно красиво. Чемпионат по бодибилдингу прошел в Барнауле

В этом году в столицу края съехались более 100 лучших спортсменов сибирского региона

06 марта 2023, 15:50, ИА Амител

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

5 марта в ДК Моторостроителей состоялся парад спортсменов бодибилдинга.

В Барнаул приехали более 100 спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Республики Алтай. Всего было 19 категорий спортсменов и 2 абсолютных первенства: фит-пары, фитнес-девочки с программой, фитнес-бикини, классический и пляжный бодибилдинг, спортсмены с ПОДА. В этом году произошли изменения формы классического бодибилдинга мужчин. И впервые выступили фитнес-девочки 6-12 лет.

Оценивали соревновательный турнир сезона профессиональные судьи, обладатели всероссийской категории. Главным судьёй чемпионата был президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес-клубов Hardcore Gym Капустин Денис Васильевич.

В категории фитнес-бикини, мастера, победителями стали:
1 место – Репина Марина, Алтайский край; 
2 место – Бойко Ксения, Алтайский край; 
3 место – Баранова Дарья, Алтайский край. 
В категории мужчины бодибилдинг заняли призовые места:
1 место – Рябинин Александр, Алтайский край;
2 место – Сологуб Юрий, Алтайский край; 
3 место – Горбачёв Дмитрий, Новосибирская область. 

Кульминацией сезона станет Кубок в Санкт-Петербурге.

Автор: Мария Карташова

Комментарии 13

  • В книге Валентина Бокая: "Быть здоровым. Век живи - век учись. Энциклопедия учёного врача" приводится средняя продолжительность жизни бодибилдеров. 47 лет!!!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Женщины - да, красиво и понятно! Но когда крашеные мужики пыжатся на сцене, изображая из себя картонных Гераклов, это скорей смешно, чем красиво. Нормальный мужик из уважения к себе это делать не станет.
    06 марта, Гость   Ответить
  • женщин комментировать не буду: такая форма это огромный труд, хотя качество грудных имплантов почти у всех - ужас. А вот мужчины (рука-лицо). Любой голливудский фильм - и мужики с красивейшими торсами через одного. Те люди. что на фото не понравились совсем.
    06 марта, Гость   Ответить
  • Девчонки накрашенные но страшные все. Ну не зажигают.
    06 марта, Гость   Ответить
  • ни чё так мосалыги... а крашеные мужики? лучше пусть на сцене пыжатся...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Что-то все взрослые в купальниках (женского пола) на хочных телочек не тянут... Эмансипируют и феминизируют что-ли? Должна быть в женщине какая-то загадка (с)... А у них все настежь и улыбки натянутые...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Да уж, уж да ...
    06 марта, Гость   Ответить
  • Нормальный мужик из уважения к себе это делать не станет.--------Конечно! Он поставит своего коня под надежный навес!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Завидуйте молча. господа! Все спортсмены хороши,за этими результатами стоит титанический труд!!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Почему у всех боди-билдирш носы, как у афганской борзой? Нос-то зачем так "раскачивать"?
    07 марта, Гость   Ответить
  • 17 номер - симпатяшка!
    07 марта, Гость   Ответить
  • Откуда пошёл это весь ваш бодибилдинг? История занимательная и весьма позорная. Ну, для начала, надо вспомнить, когда и откуда он полез по миру. Правильно, после Второй Мировой, Германия, Австрия, США. Дальше начинается нечто более интересное- все без исключения качки жрут (именно "жрут", а не "вкушают" или не "едят") всяческие добавки, главные из которых- белки и энергетически перенасыщенные быстрыми углеводами снеки, под соусом из стимулирующих метаболизм компонентов... Не правда ли, отличный корм получается для сельхозживотных? Коровы активны и ускоренными темпами набирают мышечную массу. Красота! Только фашисты, придумавшие это спортивное питание, имели в виду отнюдь не коров... а людей, которые были насильно вывезены на работы в Германию, чтобы вкалывать на благо Третьего Рейха. Да-да, эти ваши гейнеры, витаминные комплексы и протеины- корм для "рабочего скота", коим нацисты считали всех, кроме себя... Но война закончилась, гастарбайтеры разъехались по своим странам, а производства "корма" остались... Дальше, как вы уже догадались, было придумано, куда сбывать эту шляпу- как раз в 40-50е появился культуризм, появился "Железный Арни", телевидение и кино популяризировало поедание всякой дряни с целью получения "красивого" тела... раскачанного и раздутого химией... Приятного аппетита :)
    07 марта, Гость   Ответить
  • Дуся - Агрегат гр. Любэ
    07 марта, Гость   Ответить
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