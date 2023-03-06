В этом году в столицу края съехались более 100 лучших спортсменов сибирского региона

06 марта 2023, 15:50, ИА Амител

























































































































































































































































































































































































































































Чемпионат Алтайского края по бодибилдингу 5 марта 2023 года

Фото: Марина Оськина, Мария Карташова

5 марта в ДК Моторостроителей состоялся парад спортсменов бодибилдинга.

В Барнаул приехали более 100 спортсменов из Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской и Томской областей, Республики Алтай. Всего было 19 категорий спортсменов и 2 абсолютных первенства: фит-пары, фитнес-девочки с программой, фитнес-бикини, классический и пляжный бодибилдинг, спортсмены с ПОДА. В этом году произошли изменения формы классического бодибилдинга мужчин. И впервые выступили фитнес-девочки 6-12 лет.

Оценивали соревновательный турнир сезона профессиональные судьи, обладатели всероссийской категории. Главным судьёй чемпионата был президент Федерации бодибилдинга Алтайского края, основатель сети фитнес-клубов Hardcore Gym Капустин Денис Васильевич.

В категории фитнес-бикини, мастера, победителями стали:

1 место – Репина Марина, Алтайский край;

2 место – Бойко Ксения, Алтайский край;

3 место – Баранова Дарья, Алтайский край.

В категории мужчины бодибилдинг заняли призовые места:

1 место – Рябинин Александр, Алтайский край;

2 место – Сологуб Юрий, Алтайский край;

3 место – Горбачёв Дмитрий, Новосибирская область.

Кульминацией сезона станет Кубок в Санкт-Петербурге.

Автор: Мария Карташова