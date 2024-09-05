НОВОСТИОбщество

Сильное похолодание придет в Алтайский край в ближайшие дни

Местами температура может опуститься до -7 градусов

05 сентября 2024, 17:46, ИА Амител

Иней / Фото: /pxhere.com/ru/photo/768389
Иней / Фото: /pxhere.com/ru/photo/768389

В Алтайском крае в ближайшее время серьезно похолодает. Об этом предупредили в краевом правительстве.

По прогнозам Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура воздуха не поднимется выше 18 градусов.

В частности, 6, 7 и 8 сентября в ночные и дневные часы в крае будут идти небольшие и местами умеренные дожди. В пятницу возможны грозы, а в утренние часы местами будет наблюдаться туман.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +12 градусов, а днем – от +12 до +18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-18 метров в секунду.

В Барнауле также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет в диапазоне от +7 до +11 градусов, а днем термометры покажут от +14 до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 2 до 12 метров в секунду. 

Алтайский край Погода

Комментарии 7

Avatar Picture
Данаец

18:45:59 05-09-2024

А когда отопление придёт?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:04:17 05-09-2024

Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Про отопление и не спрашивайте. Опять жадные выступят, что им жарко. В нашем доме вчера собрание было, так всем жарко сказали. Даже когда город даёт тепло, в нашем доме не торопятся, включают через месяц. Платить не хотят, хотя бедных у нас и нет

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:43:06 05-09-2024

Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Ниже -273грС точно не будет.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:28:10 06-09-2024

Гость (22:43:06 05-09-2024) Ниже -273грС точно не будет. ... Молодец! Знаешь физику и температуру абсолютного нуля! Уважаю!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:41:33 05-09-2024

Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Вам очень хочется платить за него)

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:11:40 06-09-2024

Гость (23:41:33 05-09-2024) Вам очень хочется платить за него)... А вы будете мерзнуть, но за отопление платить не станете) Причем будут электрические обогреватели подключать, платить за электроэнергию, но отопление им якобы не требуется)

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:06 06-09-2024

в чем дело? просто включите газовый котел и живите в тепле.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров