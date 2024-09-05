Сильное похолодание придет в Алтайский край в ближайшие дни

Местами температура может опуститься до -7 градусов

05 сентября 2024, 17:46, ИА Амител

Иней / Фото: /pxhere.com/ru/photo/768389

В Алтайском крае в ближайшее время серьезно похолодает. Об этом предупредили в краевом правительстве.

По прогнозам Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура воздуха не поднимется выше 18 градусов.

В частности, 6, 7 и 8 сентября в ночные и дневные часы в крае будут идти небольшие и местами умеренные дожди. В пятницу возможны грозы, а в утренние часы местами будет наблюдаться туман.

Ночью температура воздуха составит от +4 до +12 градусов, а днем – от +12 до +18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-18 метров в секунду.

В Барнауле также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет в диапазоне от +7 до +11 градусов, а днем термометры покажут от +14 до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 2 до 12 метров в секунду.