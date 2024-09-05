Сильное похолодание придет в Алтайский край в ближайшие дни
Местами температура может опуститься до -7 градусов
05 сентября 2024, 17:46, ИА Амител
В Алтайском крае в ближайшее время серьезно похолодает. Об этом предупредили в краевом правительстве.
По прогнозам Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидаются дожди и порывистый ветер. Дневная температура воздуха не поднимется выше 18 градусов.
В частности, 6, 7 и 8 сентября в ночные и дневные часы в крае будут идти небольшие и местами умеренные дожди. В пятницу возможны грозы, а в утренние часы местами будет наблюдаться туман.
Ночью температура воздуха составит от +4 до +12 градусов, а днем – от +12 до +18 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 12 метров в секунду, местами его порывы достигнут 14-18 метров в секунду.
В Барнауле также ожидаются небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет в диапазоне от +7 до +11 градусов, а днем термометры покажут от +14 до +17 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 2 до 12 метров в секунду.
18:45:59 05-09-2024
А когда отопление придёт?
21:04:17 05-09-2024
Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Про отопление и не спрашивайте. Опять жадные выступят, что им жарко. В нашем доме вчера собрание было, так всем жарко сказали. Даже когда город даёт тепло, в нашем доме не торопятся, включают через месяц. Платить не хотят, хотя бедных у нас и нет
22:43:06 05-09-2024
Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Ниже -273грС точно не будет.
20:28:10 06-09-2024
Гость (22:43:06 05-09-2024) Ниже -273грС точно не будет. ... Молодец! Знаешь физику и температуру абсолютного нуля! Уважаю!
23:41:33 05-09-2024
Данаец (18:45:59 05-09-2024) А когда отопление придёт?... Вам очень хочется платить за него)
07:11:40 06-09-2024
Гость (23:41:33 05-09-2024) Вам очень хочется платить за него)... А вы будете мерзнуть, но за отопление платить не станете) Причем будут электрические обогреватели подключать, платить за электроэнергию, но отопление им якобы не требуется)
12:19:06 06-09-2024
в чем дело? просто включите газовый котел и живите в тепле.