Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области

По словам местных жителей, они почувствовали толчки

23 января 2024, 09:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области. Об этом сообщает АСТ-54 Black.

Его эпицентр находился в Искитимском районе около разреза Колыванский.

По словам жителей ближайших населенных пунктов, подземные толчки ощущались в квартирах.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии, его последствия наблюдались в казахстанском городе Алматы.

Есть пострадавшие, однако обошлось без серьезных разрушений.