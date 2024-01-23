Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области
По словам местных жителей, они почувствовали толчки
23 января 2024, 09:23, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области. Об этом сообщает АСТ-54 Black.
Его эпицентр находился в Искитимском районе около разреза Колыванский.
По словам жителей ближайших населенных пунктов, подземные толчки ощущались в квартирах.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии, его последствия наблюдались в казахстанском городе Алматы.
Есть пострадавшие, однако обошлось без серьезных разрушений.
09:27:26 23-01-2024
Магнитуда в баллах не измеряется, вы попутали две шкалы.
09:34:11 23-01-2024
Есть пострадавшие, однако обошлось без серьезных разрушений.ц???
09:39:04 23-01-2024
Продолжение Китайскогго
10:19:58 23-01-2024
Барнаул зажат между Синьцзяном, Казахстаном и Новосибирском, так будет ли в Барнауле землетрясение?
11:47:25 23-01-2024
Было. У нас из шкафов выпали продукты
12:48:54 23-01-2024
Гость (11:47:25 23-01-2024) Было. У нас из шкафов выпали продукты... какой этаж?
13:20:44 23-01-2024
Гость (11:47:25 23-01-2024) Было. У нас из шкафов выпали продукты... Вчера у кого-то вообще челюсть выпала, в новостях было...
15:08:43 23-01-2024
Гость (13:20:44 23-01-2024) Вчера у кого-то вообще челюсть выпала, в новостях было...... Отлично! Спасибо! Среди всех отрицательных сообщений, только Ваше подняло настроение.
17:21:35 23-01-2024
В Барнауле тоже качалась люстра.