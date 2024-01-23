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Сильное землетрясение произошло в Новосибирской области

По словам местных жителей, они почувствовали толчки

23 января 2024, 09:23, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Новосибирской области. Об этом сообщает АСТ-54 Black.

Его эпицентр находился в Искитимском районе около разреза Колыванский.

По словам жителей ближайших населенных пунктов, подземные толчки ощущались в квартирах.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7 произошло на границе Китая и Киргизии, его последствия наблюдались в казахстанском городе Алматы.

Есть пострадавшие, однако обошлось без серьезных разрушений.

Новосибирская область Землетрясения

Комментарии 9

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Гость

09:27:26 23-01-2024

Магнитуда в баллах не измеряется, вы попутали две шкалы.

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гость

09:34:11 23-01-2024

Есть пострадавшие, однако обошлось без серьезных разрушений.ц???

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Гость

09:39:04 23-01-2024

Продолжение Китайскогго

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er

10:19:58 23-01-2024

Барнаул зажат между Синьцзяном, Казахстаном и Новосибирском, так будет ли в Барнауле землетрясение?

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Гость

11:47:25 23-01-2024

Было. У нас из шкафов выпали продукты

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Гость

12:48:54 23-01-2024

Гость (11:47:25 23-01-2024) Было. У нас из шкафов выпали продукты... какой этаж?

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Гость

13:20:44 23-01-2024

Гость (11:47:25 23-01-2024) Было. У нас из шкафов выпали продукты... Вчера у кого-то вообще челюсть выпала, в новостях было...

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Гость.

15:08:43 23-01-2024

Гость (13:20:44 23-01-2024) Вчера у кого-то вообще челюсть выпала, в новостях было...... Отлично! Спасибо! Среди всех отрицательных сообщений, только Ваше подняло настроение.

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Гость

17:21:35 23-01-2024

В Барнауле тоже качалась люстра.

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