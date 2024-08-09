Сильные дожди, грозы, возможен град. О погоде в Алтайском крае 9 августа

Температура составит от +23 до +28 градусов

09 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Капли дождя на стекле / Фото: unsplash.com

9 августа в большинстве районов Алтайского края ожидаются кратковременные, местами сильные дожди, грозы, возможен град. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура составит от +23 до +28 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле от +24 до +26 градусов. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.