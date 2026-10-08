Сильные дожди и мощный ветер прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие дни

Порывы ветра местами достигнут 25 м/с

08 октября 2026, 13:43, ИА Амител

Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru

В Алтайском крае синоптики предупредили о непогоде, которая ожидается во второй половине дня 8 октября и ночью 9 октября, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

"Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, ночью местами сильные дожди", — говорится в сообщении.

При сильном ветре жителям региона рекомендуют:

укрыться в капитальном строении,

находясь дома, закрывать окна, а на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями,

не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение каких-либо незакрепленных элементов конструкций,

парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций,

при осадках, ухудшающих видимость, автомобилистам стоит обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения.

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, в МЧС призывают звонить по телефону "112".