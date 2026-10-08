Сильные дожди и мощный ветер прогнозируют в Алтайском крае в ближайшие дни
Порывы ветра местами достигнут 25 м/с
08 октября 2026, 13:43, ИА Амител
Дождь в центре Барнаула / Фото: amic.ru
В Алтайском крае синоптики предупредили о непогоде, которая ожидается во второй половине дня 8 октября и ночью 9 октября, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с и более, ночью местами сильные дожди", — говорится в сообщении.
При сильном ветре жителям региона рекомендуют:
- укрыться в капитальном строении,
- находясь дома, закрывать окна, а на улице обходить рекламные щиты, не укрываться под деревьями,
- не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение каких-либо незакрепленных элементов конструкций,
- парковать автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций,
- при осадках, ухудшающих видимость, автомобилистам стоит обратить особое внимание на соблюдение правил дорожного движения.
Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, в МЧС призывают звонить по телефону "112".
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