Причиной стало возвращение огромной корональной дыры на Солнце

10 февраля 2025, 10:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

10 февраля на Земле ожидаются магнитные бури из-за возвращения огромной корональной дыры на Солнце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

"Одна из крупнейших за последние несколько лет корональных дыр на Солнце возвращается к Земле", – сказано в сообщении Лаборатории.

В ночь на 10 февраля от геомагнитных возмущений ожидаются первые последствия. По словам ученых, они сохранятся до середины недели, и не исключено, что продлятся до ее конца.

Согласно прогнозу, 10 февраля на Землю обрушится слабая магнитная буря класса G1. Она продлится с 03:00 до 06:00 по московскому времени. При этом в течение трех часов ей будет предшествовать возбужденная магнитосфера. Она продлится до 09:00 утра после магнитной бури. Также возбужденную магнитосферу ожидаются во вторник, 11 февраля, с 00:00 до 06:00 по московскому времени.