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Сильные заморозки ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни

Температура уйдет в минус

07 сентября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса. 

Спасатели напомнили жителям региона о том, что в период похолодания нужно соблюдать правила безопасности при использовании печей и отопительных приборов.

В случае возникновения пожара звоните по номерам 112 или 101.

Алтайский край Погода

Комментарии 5

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Гость

17:10:16 07-09-2023

вы ж полтора часа назад говорили что потеплеет

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Гость

17:12:22 07-09-2023

Капец, синоптики вы там уж определитесь)) Несколькими постами ниже информация прямо противоположенная! Там на эти же числа потепление до 22 градусов...

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Гость

20:27:06 07-09-2023

Гость (17:12:22 07-09-2023) Капец, синоптики вы там уж определитесь)) Несколькими постам... Ты в школе учился? Ночью холодно, днём тепло. Заморозки ночью. Так и летом бывает

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Гость

19:11:22 07-09-2023

Нооооовый год к нам мчиться !!! )))

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Гость

19:13:03 07-09-2023

Где то выше уже писал, премия Дарвина!!! Нужно тоже начинать что то предсказывать !!!

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