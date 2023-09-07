Сильные заморозки ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни
Температура уйдет в минус
07 сентября 2023, 16:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном МЧС.
По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса.
Спасатели напомнили жителям региона о том, что в период похолодания нужно соблюдать правила безопасности при использовании печей и отопительных приборов.
В случае возникновения пожара звоните по номерам 112 или 101.
17:10:16 07-09-2023
вы ж полтора часа назад говорили что потеплеет
17:12:22 07-09-2023
Капец, синоптики вы там уж определитесь)) Несколькими постами ниже информация прямо противоположенная! Там на эти же числа потепление до 22 градусов...
20:27:06 07-09-2023
Гость (17:12:22 07-09-2023) Капец, синоптики вы там уж определитесь)) Несколькими постам... Ты в школе учился? Ночью холодно, днём тепло. Заморозки ночью. Так и летом бывает
19:11:22 07-09-2023
Нооооовый год к нам мчиться !!! )))
19:13:03 07-09-2023
Где то выше уже писал, премия Дарвина!!! Нужно тоже начинать что то предсказывать !!!