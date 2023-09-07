Сильные заморозки ударят по Алтайскому краю в ближайшие дни

Температура уйдет в минус

07 сентября 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Серьезные заморозки ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни. Об этом рассказали в региональном МЧС.

По прогнозам специалистов, в период с 8 по 10 сентября в регионе температура воздуха может опускаться до отметки -2 градуса.

Спасатели напомнили жителям региона о том, что в период похолодания нужно соблюдать правила безопасности при использовании печей и отопительных приборов.

В случае возникновения пожара звоните по номерам 112 или 101.