Сильный дождь, грозы, град. О погоде в Алтайском крае 2 июля

Дневная температура составит от +24 до +29 градусов

02 июля 2025, 06:00, ИА Амител

Дождь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Дожди, грозы и град ожидаются в Алтайском крае днем 2 июля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Дневная температура составит от +24 до +29 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильный дождь, град. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. В конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный днём 5-10м/с.