Сильный гололёд. О погоде в Алтайском крае 13 марта

На дорогах региона будет скользко

13 марта 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

В Алтайском крае 13 марта температура будет держаться около нуля, а на дорогах придётся поскользить. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, гололёд.

Ветер северный, 3-8 метров в секунду.