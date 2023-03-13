Сильный гололёд. О погоде в Алтайском крае 13 марта
На дорогах региона будет скользко
13 марта 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
В Алтайском крае 13 марта температура будет держаться около нуля, а на дорогах придётся поскользить. Об этом рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе столбики термометров покажут от -2 до +3 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду, местами по югу порывы до 13 метров в секунду.
В Барнауле температура воздуха составит -1...+1 градус. Преимущественно без осадков, гололёд.
Ветер северный, 3-8 метров в секунду.
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