Сильный гул над Бийском напугал местных жителей

Звук был настолько громким, что его услышали даже в Заречье

17 февраля 2023, 16:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Жителей Бийска напугал сильный гул, который пронёсся над городом. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Громкий звук раздался над городом около 11 часов утра. Отмечается, что для жителей района АБ подобные явления привычны, но в этот раз гул дошёл даже до Заречья.

Звуки сопровождали растопку котлов на бийской ТЭЦ. Настолько громкими они оказались из-за погоды.