НОВОСТИПроисшествия

Сильный пожар произошел ночью в барнаульской многоэтажке

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров

02 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь с 1 на 2 апреля в Барнауле произошел серьезный пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В 16-этажном доме загорелись пожары на 13 и 14-м этажах. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

"Самостоятельно эвакуировались 15 человек, звеньями газодымозащитной службы спасены из опасной зоны три человека" - сказано в сообщении.

На месте работали 17 единиц техники, более 50 человек личного состава МЧС.

Погибших и пострадавших нет.

Барнаул Пожары

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

08:41:56 02-04-2024

адрес не пишут по идейным соображениям?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:03 02-04-2024

Гость (08:41:56 02-04-2024) адрес не пишут по идейным соображениям?... Чтобы враг не догадался.
Скоро будут писать: на днях где-то в Барнауле, что-то произошло. 5 человек пострадали

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:20 02-04-2024

Гость (08:50:03 02-04-2024) Чтобы враг не догадался.Скоро будут писать: на днях где-... Зачем вы Барнаул упомянули? Болтун - находка для шпиона!

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:27:54 02-04-2024

Нужно писать так: по непроверенным данным, якобы в Барнауле якобы что-то произошло, 5 человек якобы пострадали

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:34:09 02-04-2024

"загорелись пожары"

  6 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров