Сильный пожар произошел ночью в барнаульской многоэтажке

Площадь возгорания составила 40 квадратных метров

02 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В ночь с 1 на 2 апреля в Барнауле произошел серьезный пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.

В 16-этажном доме загорелись пожары на 13 и 14-м этажах. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

"Самостоятельно эвакуировались 15 человек, звеньями газодымозащитной службы спасены из опасной зоны три человека" - сказано в сообщении.

На месте работали 17 единиц техники, более 50 человек личного состава МЧС.

Погибших и пострадавших нет.