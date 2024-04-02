Сильный пожар произошел ночью в барнаульской многоэтажке
Площадь возгорания составила 40 квадратных метров
02 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В ночь с 1 на 2 апреля в Барнауле произошел серьезный пожар. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС России.
В 16-этажном доме загорелись пожары на 13 и 14-м этажах. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров.
"Самостоятельно эвакуировались 15 человек, звеньями газодымозащитной службы спасены из опасной зоны три человека" - сказано в сообщении.
На месте работали 17 единиц техники, более 50 человек личного состава МЧС.
Погибших и пострадавших нет.
08:41:56 02-04-2024
адрес не пишут по идейным соображениям?
08:50:03 02-04-2024
Гость (08:41:56 02-04-2024) адрес не пишут по идейным соображениям?... Чтобы враг не догадался.
Скоро будут писать: на днях где-то в Барнауле, что-то произошло. 5 человек пострадали
09:03:20 02-04-2024
Гость (08:50:03 02-04-2024) Чтобы враг не догадался.Скоро будут писать: на днях где-... Зачем вы Барнаул упомянули? Болтун - находка для шпиона!
09:27:54 02-04-2024
Нужно писать так: по непроверенным данным, якобы в Барнауле якобы что-то произошло, 5 человек якобы пострадали
10:34:09 02-04-2024
"загорелись пожары"