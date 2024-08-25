Сильный ветер и грозы ожидаются в Алтайском крае 25 августа
Также местами возможен град
25 августа 2024, 06:00, ИА Амител
Молния / Источник фото: unsplash.com
Теплая и сырая погода прогнозируется в Алтайском крае 25 августа.
По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура в воскресенье составит от +19 до +24 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами будут грозы с локальными градом и ливнями.
В Барнауле ожидается до +22 градусов, кратковременный дождь и, возможно, гроза.
Ветер в регионе подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.
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