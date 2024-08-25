Сильный ветер и грозы ожидаются в Алтайском крае 25 августа

Также местами возможен град

25 августа 2024, 06:00, ИА Амител

Молния / Источник фото: unsplash.com

Теплая и сырая погода прогнозируется в Алтайском крае 25 августа.

По данным регионального Гидрометцентра, дневная температура в воскресенье составит от +19 до +24 градусов. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, а местами будут грозы с локальными градом и ливнями.

В Барнауле ожидается до +22 градусов, кратковременный дождь и, возможно, гроза.

Ветер в регионе подует юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.