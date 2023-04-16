Сильный ветер и метель. Жителей Алтайского края предупредили о предстоящей непогоде
В регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а предгорных районах очень сильный, метели
16 апреля 2023, 18:45, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае днем 17 и ночью 18 апреля ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом предупредили в региональном МЧС.
По данным регионального гидрометцентра, в крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а предгорных районах очень сильный, метели. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.
В Барнауле снег ожидается временами, на дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.
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