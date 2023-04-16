Сильный ветер и метель. Жителей Алтайского края предупредили о предстоящей непогоде

В регионе ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а предгорных районах очень сильный, метели

16 апреля 2023, 18:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае днем 17 и ночью 18 апреля ожидается серьезное ухудшение погоды. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным регионального гидрометцентра, в крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а предгорных районах очень сильный, метели. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду.

В Барнауле снег ожидается временами, на дорогах гололедица. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду.