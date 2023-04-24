Силуанов объяснил, почему Россия перешла на расчеты в национальных валютах

Доллар стал слишком "опасен" для этих целей

24 апреля 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Использование национальных валют в расчётах для России необходимо, поскольку доллар больше не является резервной валютой. Как сообщает ТАСС, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что доллар стал "опасен" для этих целей.

На марафоне "Знание.Первые" он отметил, что переход на использование рубля и валют дружественных стран, а также цифровых валют – "наше сегодняшнее и наше будущее для проведения финансовых расчётов".

Напомним, что ранее экс-президент США Дональд Трамп считает, что в США царит беспорядок, экономика страны рушится, а инфляция вышла из-под контроля. По его словам, потеря долларом знания мирового стандарта станет величайшим поражением Соединённых Штатов за 200 лет.

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