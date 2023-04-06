Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей

06 апреля 2023, 22:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Рубль начнёт укрепляться за счёт возросших цен на энергоносители и увеличения притока валюты в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, из-за роста цен на энергоносители в Россию будет поступать больше валюты. В результате это приведёт к тому, что рубль начнёт укрепляться.

Напомним, что сегодня, 6 апреля, курсы доллара и евро достигли уровня апреля прошлого года, когда в России наблюдался скачок курсов западных. Так, доллар превысил отметку 81 рубль впервые с середины апреля 2022-го, евро торговался на уровне 88,4 рубля впервые с 14 апреля прошлого года.