Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей
Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей
06 апреля 2023, 22:35, ИА Амител
Рубль начнёт укрепляться за счёт возросших цен на энергоносители и увеличения притока валюты в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, из-за роста цен на энергоносители в Россию будет поступать больше валюты. В результате это приведёт к тому, что рубль начнёт укрепляться.
Напомним, что сегодня, 6 апреля, курсы доллара и евро достигли уровня апреля прошлого года, когда в России наблюдался скачок курсов западных. Так, доллар превысил отметку 81 рубль впервые с середины апреля 2022-го, евро торговался на уровне 88,4 рубля впервые с 14 апреля прошлого года.
23:18:13 06-04-2023
Уже ещё немного укрепился, евро за 89 перевалил
07:06:23 07-04-2023
доллар превысил отметку 81 рубль --- о, я в апреле прошлого года по 71 взял, долго не продавали, а потом курс упал
10:02:16 07-04-2023
Долларо-центричная система не падёт пока мы не победим США на Украине. Это как минимум. Более суверенной наш рубль станет когда бреттон-вудская система распадётся на валютные зоны и у нас будет евразийская валютная зона. Соответственно поменяются менагеры которые служат системе. Но для наших элит есть опасность вместо долларизации впасть в юанизацию, поменять хозяина с дяди Сэма на Красного дракона.