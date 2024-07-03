НОВОСТИЭкономика

Силуанов прокомментировал поправки в Налоговый кодекс

Он отметил, что часть из них внесут сами депутаты

03 июля 2024, 17:18, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/725236

Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство России внесло поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы. Об этом пишут "Известия".

Министр отметил, что некоторые из этих поправок будут предложены депутатами и поддержаны ими. В частности, речь идет о северных надбавках при расчете ставки НДФЛ и других изменениях.

Кроме того, Силуанов сообщил, что до второго чтения законопроекта в Госдуму будет представлен проект решения по поводу федерального инвестиционного налогового вычета.

"Решение по поводу федерального инвестиционного налогового вычета будет оформлено в виде постановления правительства РФ. Проект постановления будет представлен в комитет по бюджету и налогам Государственной Думы РФ до второго чтения", – сказал министр финансов.

налоги

Комментарии 2

Avatar Picture
Коля

17:31:35 03-07-2024

Кто то будет богаче...

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:11:36 03-07-2024

Ничего не понятно, но очень интересно

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров