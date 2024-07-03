Силуанов прокомментировал поправки в Налоговый кодекс
Он отметил, что часть из них внесут сами депутаты
03 июля 2024, 17:18, ИА Амител
Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство России внесло поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы. Об этом пишут "Известия".
Министр отметил, что некоторые из этих поправок будут предложены депутатами и поддержаны ими. В частности, речь идет о северных надбавках при расчете ставки НДФЛ и других изменениях.
Кроме того, Силуанов сообщил, что до второго чтения законопроекта в Госдуму будет представлен проект решения по поводу федерального инвестиционного налогового вычета.
"Решение по поводу федерального инвестиционного налогового вычета будет оформлено в виде постановления правительства РФ. Проект постановления будет представлен в комитет по бюджету и налогам Государственной Думы РФ до второго чтения", – сказал министр финансов.
17:31:35 03-07-2024
Кто то будет богаче...
18:11:36 03-07-2024
Ничего не понятно, но очень интересно