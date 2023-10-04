Силуанов рассказал, сколько триллионов надо на "трехлетку" для победы на СВО
Объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей"
04 октября 2023, 15:23, ИА Амител
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на три года позволит обеспечить все нужды спецоперации, включая поставки вооружения, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих, пишет "СенатИнформ".
"Общий объем расходов на нацоборону составит 10,8 трлн рублей. Это выше, чем в текущем году", – подчеркнул Силуанов на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
Министр отметил, что 10,8 трлн рублей – это большой объем в структуре расходов бюджета, но эти деньги необходимы для решения самой главной задачи – обеспечить победу.
"Все потребности промышленности также нашли отражение в трехлетнем плане", – отметил Силуанов.
Глава Минфина добавил, что объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей, которые президент поставил по достижению задач СВО".
15:39:28 04-10-2023
Давно понятно, что доллар по 150 и даже по 200 - вопрос ближайшего времени. Готовимся!
15:47:23 04-10-2023
Гость (15:39:28 04-10-2023) Давно понятно, что доллар по 150 и даже по 200 - вопрос ближ... про бакс по сто и больше вы с 2014 года кричите
15:51:32 04-10-2023
Гость (15:47:23 04-10-2023) про бакс по сто и больше вы с 2014 года кричите... А разве он не больше 100?
15:54:51 04-10-2023
Гость (15:51:32 04-10-2023) А разве он не больше 100?... гуглите и узнаете. а я не подаю. даже сигареты попрошайкам.
16:00:22 04-10-2023
Гость (15:54:51 04-10-2023) гуглите и узнаете. а я не подаю. даже сигареты попрошайкам.... Хотелось блеснуть интеллектом, а получилось как всегда?
16:03:02 04-10-2023
Гость (16:00:22 04-10-2023) Хотелось блеснуть интеллектом, а получилось как всегда?... хотелось словить халявы и не получилось как всегда?
16:02:53 04-10-2023
Трёхлетка всётаки, не трёхдневка ???
16:22:29 04-10-2023
они похоже вообще не планируют заканчивать и не знают, когда конец. каков план всё-таки?
16:41:14 04-10-2023
в Филадельфии называют самоубийство исполнительного директора входящего в четвёрку крупнейших банковских институтов США Wells Fargo Грега Беккета, выпавшего из окна 14-го этажа офиса своей корпорации в Уилминсоне (штат Делавэр, главный внутриамериканский офшор и политическая "родина" Джо Байдена), предвестником глобального финансового кризиса и возможным началом волны "банкиропада", как это было в годы Великой депрессии…
17:03:29 04-10-2023
06:00 Подъем, 07:00 Утренний туалет, 08:00 Завтрак ... , 18:00 Концерт Газманова, 21:00 Салют ___________ А план скабеевой почём ???
09:04:46 05-10-2023
Кому война, а кому мать родна.....отправили детей