НОВОСТИЭкономика

Силуанов рассказал, сколько триллионов надо на "трехлетку" для победы на СВО

Объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей"

04 октября 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: minfin.gov.ru
Фото: minfin.gov.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на три года позволит обеспечить все нужды спецоперации, включая поставки вооружения, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих, пишет "СенатИнформ".

"Общий объем расходов на нацоборону составит 10,8 трлн рублей. Это выше, чем в текущем году", – подчеркнул Силуанов на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Министр отметил, что 10,8 трлн рублей – это большой объем в структуре расходов бюджета, но эти деньги необходимы для решения самой главной задачи – обеспечить победу.

"Все потребности промышленности также нашли отражение в трехлетнем плане", – отметил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей, которые президент поставил по достижению задач СВО".

Денис Креськов / Фото предоставлено Денисом Креськовым

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НОВОСТИОбщество
Экономика СВО

Комментарии 11

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Гость

15:39:28 04-10-2023

Давно понятно, что доллар по 150 и даже по 200 - вопрос ближайшего времени. Готовимся!

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Гость

15:47:23 04-10-2023

Гость (15:39:28 04-10-2023) Давно понятно, что доллар по 150 и даже по 200 - вопрос ближ... про бакс по сто и больше вы с 2014 года кричите

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Гость

15:51:32 04-10-2023

Гость (15:47:23 04-10-2023) про бакс по сто и больше вы с 2014 года кричите... А разве он не больше 100?

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Гость

15:54:51 04-10-2023

Гость (15:51:32 04-10-2023) А разве он не больше 100?... гуглите и узнаете. а я не подаю. даже сигареты попрошайкам.

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Гость

16:00:22 04-10-2023

Гость (15:54:51 04-10-2023) гуглите и узнаете. а я не подаю. даже сигареты попрошайкам.... Хотелось блеснуть интеллектом, а получилось как всегда?

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Гость

16:03:02 04-10-2023

Гость (16:00:22 04-10-2023) Хотелось блеснуть интеллектом, а получилось как всегда?... хотелось словить халявы и не получилось как всегда?

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Гость

16:02:53 04-10-2023

Трёхлетка всётаки, не трёхдневка ???

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Гость

16:22:29 04-10-2023

они похоже вообще не планируют заканчивать и не знают, когда конец. каков план всё-таки?

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начинается падение доллара

16:41:14 04-10-2023

в Филадельфии называют самоубийство исполнительного директора входящего в четвёрку крупнейших банковских институтов США Wells Fargo Грега Беккета, выпавшего из окна 14-го этажа офиса своей корпорации в Уилминсоне (штат Делавэр, главный внутриамериканский офшор и политическая "родина" Джо Байдена), предвестником глобального финансового кризиса и возможным началом волны "банкиропада", как это было в годы Великой депрессии…

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Гость

17:03:29 04-10-2023

06:00 Подъем, 07:00 Утренний туалет, 08:00 Завтрак ... , 18:00 Концерт Газманова, 21:00 Салют ___________ А план скабеевой почём ???

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Гость

09:04:46 05-10-2023

Кому война, а кому мать родна.....отправили детей

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