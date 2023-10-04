Объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей"

04 октября 2023, 15:23, ИА Амител

Фото: minfin.gov.ru

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на три года позволит обеспечить все нужды спецоперации, включая поставки вооружения, военной техники, материально-техническое и социальное обеспечение военнослужащих, пишет "СенатИнформ".

"Общий объем расходов на нацоборону составит 10,8 трлн рублей. Это выше, чем в текущем году", – подчеркнул Силуанов на парламентских слушаниях "О параметрах проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Министр отметил, что 10,8 трлн рублей – это большой объем в структуре расходов бюджета, но эти деньги необходимы для решения самой главной задачи – обеспечить победу.

"Все потребности промышленности также нашли отражение в трехлетнем плане", – отметил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что объемы расходов "учитывают необходимость достижения всех задач и целей, которые президент поставил по достижению задач СВО".