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Силуанов заявил, что сотрудники Минфина пересядут на Lada Aura

Первые пять автомобилей должны поступить уже в начале следующего года

26 декабря 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: mixyfotos.ru
Фото: mixyfotos.ru

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что чиновники Минфина первыми пересядут на российский автомобиль Lada Aura. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов предположил, что он первым связался с представителями АвтоВАЗа. А также добавил, что первые пять автомобилей поступят в ведомство уже в начале года. Глава министерства пояснил, что заказ на эти машины уже сделан.

"И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", – отметил Силуанов.

Министр рассказал, что уже протестировал автомобиль бизнес-класса.

Политика Авто

Комментарии 7

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Гена

22:16:24 26-12-2023

Их пересадить надо. Они сами не сядут...

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Гость

23:04:08 26-12-2023

А потом, после победы, на запорожцы пересядут ?

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Гость

01:19:59 27-12-2023

С какого будуна чиновники особенно высшего состава должны ездить за наш счет или счет бюджета. Мы ездим на работу на своих авто. Чиновники Русской Империи ездили на своих личных экипажах, но они были в разы беднее нежели нынешние. А потом звездят что на повышения уровня жизни народа денег нет на погашение долгов пере ним денег то же нет.

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Гость

10:32:15 27-12-2023

Гость (01:19:59 27-12-2023) С какого будуна чиновники особенно высшего состава должны ез... Да что Империя... при кровавом совке всей этой руками водящей плесени не было столько, сколько её развелось в компьютерный век! И ответственность была персональная.

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гость

06:56:36 27-12-2023

А может лучше на нары?

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Андрей

14:44:12 27-12-2023

Может ножками, для здоровья полезнее.

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Гость

16:01:38 27-12-2023

Лучше на LADA Largus.

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