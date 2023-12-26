Силуанов заявил, что сотрудники Минфина пересядут на Lada Aura

Первые пять автомобилей должны поступить уже в начале следующего года

26 декабря 2023, 21:36, ИА Амител

Фото: mixyfotos.ru

Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что чиновники Минфина первыми пересядут на российский автомобиль Lada Aura. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

Силуанов предположил, что он первым связался с представителями АвтоВАЗа. А также добавил, что первые пять автомобилей поступят в ведомство уже в начале года. Глава министерства пояснил, что заказ на эти машины уже сделан.

"И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", – отметил Силуанов.

Министр рассказал, что уже протестировал автомобиль бизнес-класса.