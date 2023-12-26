Силуанов заявил, что сотрудники Минфина пересядут на Lada Aura
Первые пять автомобилей должны поступить уже в начале следующего года
26 декабря 2023, 21:36, ИА Амител
Фото: mixyfotos.ru
Глава Минфина Антон Силуанов заявил о том, что чиновники Минфина первыми пересядут на российский автомобиль Lada Aura. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".
Силуанов предположил, что он первым связался с представителями АвтоВАЗа. А также добавил, что первые пять автомобилей поступят в ведомство уже в начале года. Глава министерства пояснил, что заказ на эти машины уже сделан.
"И я уверен, что сотрудники министерства первыми из всех министерств будут передвигаться на автомобилях отечественного производства", – отметил Силуанов.
Министр рассказал, что уже протестировал автомобиль бизнес-класса.
22:16:24 26-12-2023
Их пересадить надо. Они сами не сядут...
23:04:08 26-12-2023
А потом, после победы, на запорожцы пересядут ?
01:19:59 27-12-2023
С какого будуна чиновники особенно высшего состава должны ездить за наш счет или счет бюджета. Мы ездим на работу на своих авто. Чиновники Русской Империи ездили на своих личных экипажах, но они были в разы беднее нежели нынешние. А потом звездят что на повышения уровня жизни народа денег нет на погашение долгов пере ним денег то же нет.
10:32:15 27-12-2023
Гость (01:19:59 27-12-2023) С какого будуна чиновники особенно высшего состава должны ез... Да что Империя... при кровавом совке всей этой руками водящей плесени не было столько, сколько её развелось в компьютерный век! И ответственность была персональная.
06:56:36 27-12-2023
А может лучше на нары?
14:44:12 27-12-2023
Может ножками, для здоровья полезнее.
16:01:38 27-12-2023
Лучше на LADA Largus.