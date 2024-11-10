В поселке Становое загорелось два дома

10 ноября 2024, 14:15, ИА Амител

Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995

Силы ПВО сбили 32 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Два частных дома загорелись в результате падения беспилотников в подмосковном поселке Становое. Пострадала 52-летняя женщина. С ожогами лица, шеи и рук ее отправили в больницу.

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили работу по приему и отправке авиарейсов. Также самолеты не принимает и не отправляет аэропорт Шереметьево.