Силы ПВО сбили 32 беспилотника, летевших на Москву
В поселке Становое загорелось два дома
10 ноября 2024, 14:15, ИА Амител
Огонь / Фото: pxhere.com/ru/photo/1154995
Силы ПВО сбили 32 беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Два частных дома загорелись в результате падения беспилотников в подмосковном поселке Становое. Пострадала 52-летняя женщина. С ожогами лица, шеи и рук ее отправили в больницу.
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно остановили работу по приему и отправке авиарейсов. Также самолеты не принимает и не отправляет аэропорт Шереметьево.
09:17:33 11-11-2024
летевших на Москву --- ни один не долетел? С Украины им часов 8 лететь. И топлива надо наверное литров 100. Крупные беспилотники