Симоньян опубликовала текст разговора немецких военных об атаке на Крымский мост

В ходе беседы один из офицеров сказал, что "мост из-за своей величины подобен взлетной полосе", а потому для него может понадобиться "не 10 и даже не 20 ракет"

01 марта 2024, 19:23, ИА Амител

Крымский мост / Фото: ТАСС

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Она разместила его на своей странице во "ВКонтакте".

В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Утверждается, что он состоялся 19 февраля.

Собеседники предлагают разделить всю операцию на этапы. Кроме того, обратиться за помощью в планировании хотят к Великобритании. В ходе беседы один из офицеров сказал, что "мост из-за своей величины подобен взлетной полосе", а потому для него может понадобиться "не 10 и даже не 20 ракет".

В разговоре офицеры пытаются найти способ провести атаку на мост, однако не сделать Германию стороной конфликта. Один из вариантов – обучить украинцев. Для атаки они допускают возможность использования дальнобойных ракет Taurus на истребителе Rafale.

"Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать – для Германии это "красная линия", – говорится в расшифровке.Также немецкие офицеры допускают, что Киеву передадут спутниковые снимки и координаты российских целей с точностью до трех метров. Использовать же ракеты Taurus получится не раньше, чем через восемь месяцев после их поставки.