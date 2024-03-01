Симоньян опубликовала текст разговора немецких военных об атаке на Крымский мост
В ходе беседы один из офицеров сказал, что "мост из-за своей величины подобен взлетной полосе", а потому для него может понадобиться "не 10 и даже не 20 ракет"
01 марта 2024, 19:23, ИА Амител
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала полный текст разговора высокопоставленных офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост ракетами Taurus. Она разместила его на своей странице во "ВКонтакте".
В разговоре приняли участие начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе, инспектор BBC Инго Герхартц и сотрудники центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Утверждается, что он состоялся 19 февраля.
Собеседники предлагают разделить всю операцию на этапы. Кроме того, обратиться за помощью в планировании хотят к Великобритании. В ходе беседы один из офицеров сказал, что "мост из-за своей величины подобен взлетной полосе", а потому для него может понадобиться "не 10 и даже не 20 ракет".
В разговоре офицеры пытаются найти способ провести атаку на мост, однако не сделать Германию стороной конфликта. Один из вариантов – обучить украинцев. Для атаки они допускают возможность использования дальнобойных ракет Taurus на истребителе Rafale.
"Если есть возможность избежать прямого участия, мы не можем участвовать в планировании задач, делать это в Бюхеле и затем им пересылать – для Германии это "красная линия", – говорится в расшифровке.Также немецкие офицеры допускают, что Киеву передадут спутниковые снимки и координаты российских целей с точностью до трех метров. Использовать же ракеты Taurus получится не раньше, чем через восемь месяцев после их поставки.
20:08:51 01-03-2024
Пора брать Рейхстаг.
21:49:50 01-03-2024
Гость (20:08:51 01-03-2024) Пора брать Рейхстаг. ... Иди бери
21:50:34 01-03-2024
Гость (20:08:51 01-03-2024) Пора брать Рейхстаг. ... Зачем было отдавать?
10:26:07 02-03-2024
Гость (21:50:34 01-03-2024) Зачем было отдавать?... Спроси Горбача.
21:53:09 01-03-2024
И что же на это ответят указанные персонажи:Грефе,Герхартц,Фенске,Фроштедте?
22:07:33 01-03-2024
Лавров сказал что такой разговор неудивителен.А мы-то можем деятельно удивить немчуру?
11:18:21 02-03-2024
Ну да была у нас не любовь к немчуре,а теперь уже и ненависть. Зря они так - не надо было.
14:41:34 02-03-2024
Фрицы,Гансы вновь зашевелились.