Символ Барнаула показали в трейлере сериала СТС, действие которого происходит в Туле

Сериал "Моя мама — шпион" выйдет в эфир 13 марта

03 марта 2023, 15:28, ИА Амител

Фото: СТС

Знаменитый барнаульский Дом под шпилем показали в трейлере нового сериала телеканала СТС "Моя мама – шпион", премьера которого состоится 13 марта. Почему один из символов Алтайского края "засветился" в сериале – неизвестно. Видимо, создатели перепутали Барнаул с Тулой, где проходили съёмки "Моя мама – шпион". В главных ролях снялись известные российские актёры Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков.

По сюжету к скромной домохозяйке Даше Цветаевой внезапно возвращается память и она вспоминает, что раньше была суперагентом Службы внешней разведки. Её перестают узнавать родственники и друзья, так как вместе с памятью к ней вернулись дерзкий характер и боевые навыки. В компании харизматичного агента и бывшего жениха – героя Вдовиченкова – ей предстоит найти и раскрыть разведчика-предателя, окопавшегося в недрах СВР.

Производством сериала занимался продюсерский центр "ГОРАД". Также в проекте заняты многие известные российские актёры: Георгий Дронов, Ирина Розанова, Владимир Епифанцев, Александр Лыков. Режиссёром выступил Дмитрий Губарев, ответственные за сериалы "Физрук" и "Спасите Колю!".