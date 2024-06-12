Символ любви к Родине. Томенко и Романенко поздравили жителей Алтая с Днем России
Губернатор и спикер АКЗС подчеркнули, что Алтайский край вносит вклад в сохранение благополучия страны
12 июня 2024, 09:02, ИА Амител
Губернатор Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей края с Днем России. В обращении, опубликованном пресс-службой регионального правительства, политики напомнили, что этот праздник является символом любви к Родине.
"Мы гордимся тем, что живем в сильном, независимом государстве, которое твердо стоит на страже своих интересов. Сегодня наш народ, как и всегда в периоды серьезных исторических испытаний, демонстрирует сплоченность и готовность защищать настоящее и будущее Отечества. Россияне поддерживают решения главы государства и направляют все свое мужество, силы и знания на обеспечение безопасности и стабильности в стране", – заявили Томенко и Романенко.
Губернатор и спикер АКЗС подчеркнули, что Алтайский край вносит вклад в сохранение благополучия России. Его жители трудятся, решают задачи, связанные с развитием, реализацией нацпроектов, программ и инициатив.
"Благодарим всех за самоотверженный труд, верность традициям и преданность интересам России. Желаем успехов, здоровья и благополучия! Поздравляем вас с Днем России!" – заключили в поздравлении.
10:56:02 12-06-2024
любовь без взаимности- не любовь!
моя Родина- СССР, там я была любима, а новоиспеченная "родина" меня просто имеет, причем, я еще за это и приплачиваю. попахивает извращением каким-то.
14:36:22 12-06-2024
Элен без ребят (10:56:02 12-06-2024) любовь без взаимности- не любовь! моя Родина- СССР, там ... Ленка, не депрессуй! Многих Родина ни тогда не любила, ни сейчас.
11:16:57 12-06-2024
"А она мне нравится,хоть и не красавица". И далее по тексту...