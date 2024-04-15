Символизм и музыка. Алтайская художница Елена Карлова помогает молодым талантам

В Томске прошел концерт исполнительницы Polnalyubvi

15 апреля 2024, 13:30, ИА Амител erid: LjN8KKnLF

Елена Карлова / Фото из архива художницы

Музыкальные композиции с мистическими мелодиями, гармония светлого и темного, увлекающая слушателя в таинственное путешествие, выходящее за пределы условностей, великолепный вокал – это все про концерт Polnalyubvi*. Известная алтайская художница Елена Карлова выступила генеральным партнером концерта в Томске.

Это не просто поддержка начинающего свой путь музыканта, но и уникальный проект силы, гармонии и красоты. Гости не только слушали прекрасное исполнение, но и увидели волшебство через картины-символы, созданные художницей. Энергокартины призывали людей к тактильному контакту. Так мелодии соединялись с геометрией чувств, изображенной на холсте.

Елена Карлова и исполнительница Polnalyubvi / Фото из архива художницы

Для Елены это не первый совместный творческий проект с талантливыми людьми. Художница поддерживает все смелые, уникальные мероприятия, проходящие в городах России. Елена Карлова уже участвовала в концертах австралийской певицы Перукуа (и подарила исполнительнице свою картину). Поддерживала поэтические вечера популярного чтеца господина Литвиновича, актрисы Ирины Богировой и других. С ее помощью расширяют показы фильмов новосибирского режиссера Анны Ефимцевой.

"Художник художнику друг. И это касается не только арт-мира. В каждой профессии, в каждом деле важно встретить единомышленников и коллег, с которыми можно обменяться знаниями и опытом, стать проводниками к особым внутренним открытиям. И главное – делиться ими с людьми, приглашая включить свет и радость в своей жизни", – считает Елена Карлова.

Узнать больше об интересных, творческих и согревающих событиях своего города можно на личной страницей Елены Карловой. Там расскажут обо всех праздниках для души. Для подписчиков Елена предоставляет специальные условия на всех мероприятиях, где она является партнером.

Переходите по ссылке и наслаждайтесь миром творчества: https://t.me/ed_liberta_elenakarlova.

Елена Карлова, концерт / Фото из архива художницы

Всех жителей и гостей Барнаула Елена Карлова приглашает познакомиться с картинами в своей галерее по адресу пр. Социалистический, 117а ("Книжный мир", 1 этаж).

*Polnalyubvi ("Полналюбви")

Возрастное ограничение 16+

ИП Карлова Елена Анатольевна

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