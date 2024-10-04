Синоптик предупредил о затяжной магнитной буре

Продлится она до 6 октября

04 октября 2024, 18:55, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/1262157

С 3 октября на Земле началась магнитная буря, которая продлится до конца следующего дня. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", в своем Telegram-канале.

По его словам после 21:00 по московскому времени, началась слабая магнитная буря класса G1. Затем интенсивность возмущений в магнитосфере Земли будет нарастать. После этого колебания интенсивности будут происходить в диапазоне от слабой до сильной, и буря продлится до вечера, 21:00 мск, субботы.

Отмечается, что 6 октября геомагнитное поле Земли продолжит возмущаться, но уже не достигнет уровня магнитных бурь. Только в начале следующей недели магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние.