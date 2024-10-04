Синоптик предупредил о затяжной магнитной буре
Продлится она до 6 октября
04 октября 2024, 18:55, ИА Амител
С 3 октября на Земле началась магнитная буря, которая продлится до конца следующего дня. Об этом сообщил Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды "Фобос", в своем Telegram-канале.
По его словам после 21:00 по московскому времени, началась слабая магнитная буря класса G1. Затем интенсивность возмущений в магнитосфере Земли будет нарастать. После этого колебания интенсивности будут происходить в диапазоне от слабой до сильной, и буря продлится до вечера, 21:00 мск, субботы.
Отмечается, что 6 октября геомагнитное поле Земли продолжит возмущаться, но уже не достигнет уровня магнитных бурь. Только в начале следующей недели магнитосфера планеты вернется в спокойное состояние.
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