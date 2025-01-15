В этом году из-за теплой зимы река Обь в районе водомерного поста в Барнауле промерзла всего на 35 см. В прошлом году толщина льда была 44 см

15 января 2025, 06:10, ИА Амител

Крещение-2024 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января, в праздник Крещения Господня, в Барнауле синоптики прогнозируют слабый ветер и морозы, но они будут терпимыми. В краевой столице в ночь на воскресенье столбики покажут -12...-14 градусов, а днем потеплеет до -6...-8 градусов. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Самые крепкие крещенские морозы в Барнауле трещали в 2010 году. Тогда среднесуточная температура доходила до -41,6 градуса. В 2025-м будет значительно теплее, при этом скорость ветра не превысит 8 метров в секунду. Но я хочу обратить внимание, что этой зимой толщина льда на Оби в районе водомерного поста минимальная: всего 35 см. Большого скопления людей допускать нельзя, иначе он может лопнуть. Важно соблюдать меры безопасности и предосторожности", – подчеркивает Людмила Сырых.

На территории Алтайского края в ночь на 19 января ожидается разброс температур от -10 до -18 градусов. Днем будет от -4 до -10°С. Небольшой снег пройдет лишь местами. Ветер будет умеренный, от 3 до 8 метров в секунду, и лишь в восточных районах он может усилиться до 14 метров в секунду, рассказала синоптик.