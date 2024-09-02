Синоптик рассказала, когда на Алтай обрушатся ливни с ледяной крупой и ветром

Погода в Алтайском крае резко ухудшится 3 сентября: начнутся дожди и похолодает

02 сентября 2024, 17:05, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/Urban Vintage

Заморозки, которые в начале сентября ожидаются в некоторых регионах Сибири, обойдут Алтайский край стороной. Однако и наш регион не минуют погодные аномалии: 3 и 4 сентября на большей части территории пройдут ливни, сопровождающиеся усилением ветра и локальным выпадением ледяной крупы. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Всю неделю погода будет неустойчивой, пройдут дожди различной интенсивности – от слабых до очень сильных. Ливни ожидаются 3 и 4 сентября, захватят они и Барнаул. При этом уже в ночь на вторник порывы ветра по краю максимально достигнут 20 м/с, а днем ветер усилится до 22 м/с. Температура воздуха под влиянием северного циклона начнет понижаться", – рассказала синоптик.

Ночью столбики термометров покажут от +5 до +12 градусов, а днем воздух прогреется только до +12...+20 градусов.