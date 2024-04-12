Синоптик рассказала, когда на Алтай придут грозы и потепление до +20 градусов

13 апреля в регионе будет еще холодно и снежно, но в воскресенье ощутимо потеплеет

12 апреля 2024, 14:30, ИА Амител

Солнце / Фото: unsplash.com / Cherry Laithang

Дожди, местами с мокрым снегом, пройдут в Алтайском крае в ночь на 13 апреля. Ветер может усиливаться до 15-18 метров в секунду, а на большей части территории столбики термометров покажут отметки в отрицательном диапазоне. На дорогах будет гололедица. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Днем в субботу еще будет довольно прохладно: столбики термометров покажут от +6 до +11°С. И только по юго-западу воздух прогреется до +16°С. В ночь на 14 апреля на большей части территории края температуры будут положительными: от + 2 до +7°С. И лишь в предгорьях ожидается около -3°С. Днем – от +11 до +16°С, по югу – до +21", – рассказала синоптик.

На новой рабочей неделе погода будет неустойчивой и в большинстве дней пройдут дожди. А 15, 17 и 18 апреля они могут сопровождаться грозами. Температура ночью будет колебаться от +1...+5 до +5...+10°С. При этом по северным районам будет от 0 до -2°С. Днем ожидается от +8...+13 до +14...+19°С.