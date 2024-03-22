Синоптик рассказала, когда в Алтайский край придет потепление

Волна холода, которая наблюдалась в последние дни, уже позади

22 марта 2024, 19:29, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В конце марта в Алтайский край придет потепление. Как сообщает "Алтапресс", начальник Западно-Сибирского Гидрометцентра Анна Лапчик рассказала, что, по прогнозам синоптиков, в третьей декаде марта температура воздуха в регионах Южной Сибири, в том числе и на Алтае, будет выше нормы.

По словам Лапчик, волна холода уже позади. В ближайшие три дня температура воздуха днем будет приближаться к +8...+11 градусам.

Кроме того, ожидается теплое окончание марта. В Алтайском крае, Республике Алтай и Кемеровской области дневные температуры будут выше нормы на 1-3 градуса.