Температура воздуха будет повышаться каждый день на несколько градусов, но пока летней жары синоптики не обещают

31 мая 2024, 15:40, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/Clem Onojeghuo

Май в Алтайском крае стал очень дождливым: норма по осадкам была превышена минимум в 1,5 раза, а местами их выпало в 3,5 раза больше. И на начало июня прогнозы синоптиков тоже неутешительны: дожди с небольшими перерывами будут идти почти каждый день в период до 7 июня. Радует, что они будут кратковременными и пройдут не везде.

"Под влиянием антициклона 1 июня и ночью 2 июня в Алтайском крае ожидается спокойная погода преимущественно без осадков. Но уже днем в воскресенье 2 июня локально пройдут небольшие дожди. 3 июня осадки будут сопровождаться грозами, наиболее они вероятны по югу и востоку. Ожидаются дожди небольшой и умеренной интенсивности в крае и в период 4 по 6 июня", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

А когда в Алтайский край придет летняя жара?

Температура воздуха в Алтайском крае начнет плавно повышаться с 1 июня, но изнуряющей летней жары синоптики пока не обещают. В ночь на субботу ночью будет от 0 до +5°C, при прояснении местами возможны заморозки до -2. Днем столбики термометров покажут +13...+18°C.

Ночью 2 июня вероятность локальных заморозков до -2°C сохранится, на большей части территории региона ожидается от +2 до +7°C. Днем в воскресенье воздух прогреется до +15...+20.

3 июня температура ночью составит +4...+9°C, днем воздух прогреется до +17...+22. С 4 по 6 июня столбики термометров покажут от +8 до +13°C, а днем будет от +17 до +23.