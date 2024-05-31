Синоптик рассказала, когда в Алтайском крае закончатся дожди и наконец потеплеет
Температура воздуха будет повышаться каждый день на несколько градусов, но пока летней жары синоптики не обещают
31 мая 2024, 15:40, ИА Амител
Май в Алтайском крае стал очень дождливым: норма по осадкам была превышена минимум в 1,5 раза, а местами их выпало в 3,5 раза больше. И на начало июня прогнозы синоптиков тоже неутешительны: дожди с небольшими перерывами будут идти почти каждый день в период до 7 июня. Радует, что они будут кратковременными и пройдут не везде.
"Под влиянием антициклона 1 июня и ночью 2 июня в Алтайском крае ожидается спокойная погода преимущественно без осадков. Но уже днем в воскресенье 2 июня локально пройдут небольшие дожди. 3 июня осадки будут сопровождаться грозами, наиболее они вероятны по югу и востоку. Ожидаются дожди небольшой и умеренной интенсивности в крае и в период 4 по 6 июня", – рассказала amic.ru ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
А когда в Алтайский край придет летняя жара?
Температура воздуха в Алтайском крае начнет плавно повышаться с 1 июня, но изнуряющей летней жары синоптики пока не обещают. В ночь на субботу ночью будет от 0 до +5°C, при прояснении местами возможны заморозки до -2. Днем столбики термометров покажут +13...+18°C.
Ночью 2 июня вероятность локальных заморозков до -2°C сохранится, на большей части территории региона ожидается от +2 до +7°C. Днем в воскресенье воздух прогреется до +15...+20.
3 июня температура ночью составит +4...+9°C, днем воздух прогреется до +17...+22. С 4 по 6 июня столбики термометров покажут от +8 до +13°C, а днем будет от +17 до +23.
16:35:18 31-05-2024
НАТО климат поменяло
07:58:07 01-06-2024
Костя (16:35:18 31-05-2024) НАТО климат поменяло... Они совершили огромную ошибку , мы в таких условиях сильнее становимся)
09:48:56 01-06-2024
Наконец то дожди в мае и июне.
У нас засуха уже 5 лет.
Изза неё всё в упадке, ни сена, а значит и ни молока, ни мяса, ни урожая.
Фермера в убытке каждый год.
Помимо подорожавших кормов в несколько раз, так ещё и цена на молоко не растёт, а бывает и ещё ниже падает.
В общем поздно пришли дожди, скота уже нет.
09:53:50 01-06-2024
Синоптик посмотрел в окно и рассказал всем что закончился дождь.