Скоро столбики термометров будут колебаться от плюсовых к минусовым значениям

04 октября 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Спокойная без осадков и довольно теплая для второго месяца осени погода, которая установилась в Алтайском крае, сохранится до 10 октября, температура воздуха начнет ежедневно повышаться с 5-го числа, рассказала amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

Уже к выходным столбики термометров днем покажут +15...+20 градусов.

"К 10 октября температура ночью повысится до +2...+7 градусов. Днем в среду у нас ожидается +12...+17 градусов, а к концу первой декады будет уже +15...+22 градуса", – рассказала синоптик.

Волна холода ожидается в начале второй декады октября. В эту десятидневку столбики термометров будут колебаться от +13....+18 до -4...-1 градуса.