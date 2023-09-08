Синоптик заявил, что осенью в России будет три бабьих лета

Второй месяц осени, по его словам, будет теплым во всех регионах

08 сентября 2023, 10:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил о том, что в России ожидается три бабьих лета. Его слова передает РИА Новости.

Специалист рассказал, что впереди россиян ждет три волны: молодое, классическое и старое бабьи лета. По всей стране стоит рассчитывать на то, что второй месяц осени будет теплым, температура воздуха в октябре будет выше нормы.

Он отметил, что в европейской части России начало осени уже выдалось теплым.