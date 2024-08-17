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Синоптики пообещали сильную жару на Алтае

Также ожидается сильное потепление в ряде других регионов

17 августа 2024, 14:45, ИА Амител

Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/798749
Солнце / Фото: pxhere.com/ru/photo/798749

Аномально жаркая погода ожидается в ряде регионов России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В выходные в Туве ожидается жара до +38°С, а в Иркутской области – +27-32°С.

В Алтайском крае, Хакасии и Красноярском крае также ожидается жаркая погода. На юге Красноярского края температура может достигать +31°С.

В Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областях ожидается повышение температуры на 6-8 градусов – до +30-36°С.

В Забайкалье и Бурятии с воскресенья по среду температура будет на 6-8 градусов выше нормы – +28-31°С.

На юге Якутии с воскресенья по среду также ожидается повышение температуры на 6-8 градусов – до +26-29°С.

Алтайский край Погода

Комментарии 3

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Гость

15:13:36 17-08-2024

Отлично! Лето продолжается!

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серый

16:00:38 17-08-2024

чо за бред?

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Гость

22:15:10 17-08-2024

А в какие выходные он не сказал? Или Алтайский Гидрометцентр и гисметео врут.

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