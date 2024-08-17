Синоптики пообещали сильную жару на Алтае
Также ожидается сильное потепление в ряде других регионов
17 августа 2024, 14:45, ИА Амител
Аномально жаркая погода ожидается в ряде регионов России. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
В выходные в Туве ожидается жара до +38°С, а в Иркутской области – +27-32°С.
В Алтайском крае, Хакасии и Красноярском крае также ожидается жаркая погода. На юге Красноярского края температура может достигать +31°С.
В Воронежской, Орловской, Брянской, Липецкой, Тамбовской, Курской и Белгородской областях ожидается повышение температуры на 6-8 градусов – до +30-36°С.
В Забайкалье и Бурятии с воскресенья по среду температура будет на 6-8 градусов выше нормы – +28-31°С.
На юге Якутии с воскресенья по среду также ожидается повышение температуры на 6-8 градусов – до +26-29°С.
15:13:36 17-08-2024
Отлично! Лето продолжается!
16:00:38 17-08-2024
чо за бред?
22:15:10 17-08-2024
А в какие выходные он не сказал? Или Алтайский Гидрометцентр и гисметео врут.