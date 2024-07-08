Синоптики предупредили, что Алтайский край будет штормить два дня
Уже вечером 8 июля в регионе начнутся осадки
08 июля 2024, 14:42, ИА Амител
Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173
В Алтайском крае в ближайшее время начнется период серьезной непогоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.
"Во второй половине дня 8 июля, сутки 9 июля и ночью 10 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, при грозах усиление ветра 18-23 м/с", – сказано в сообщении.
Самый сильный шторм ожидается в Алейском, Алтайском, Краснощековском, Ребрихинском, Смоленском, Солонешенском, Тальменском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах.
Жителям и гостям региона напомнили о том, что при сильном дожде и ветре нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности.
15:15:01 08-07-2024
ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град