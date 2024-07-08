Синоптики предупредили, что Алтайский край будет штормить два дня

Уже вечером 8 июля в регионе начнутся осадки

08 июля 2024, 14:42, ИА Амител

Тучи / Фото: pxhere.com/ru/photo/942173

В Алтайском крае в ближайшее время начнется период серьезной непогоды. Об этом рассказали в региональном МЧС.

"Во второй половине дня 8 июля, сутки 9 июля и ночью 10 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град, при грозах усиление ветра 18-23 м/с", – сказано в сообщении.

Самый сильный шторм ожидается в Алейском, Алтайском, Краснощековском, Ребрихинском, Смоленском, Солонешенском, Тальменском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах.

Жителям и гостям региона напомнили о том, что при сильном дожде и ветре нужно быть внимательными и соблюдать правила безопасности.