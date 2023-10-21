Последние десять дней октября ожидаются теплее обычного

21 октября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Последняя десятидневка октября в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса. При этом в отдельные дни синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, гололедные явления и порывистый ветер.