Синоптики рассказали, какая погода будет в Алтайском крае в третьей декаде октября
Последние десять дней октября ожидаются теплее обычного
21 октября 2023, 09:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Последняя десятидневка октября в Алтайском крае, судя по декадному прогнозу Новосибирского гидрометцентра, выдастся теплее нормы на 1-2 градуса. При этом в отдельные дни синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег, гололедные явления и порывистый ветер.
"Среднедекадная температура составит в разных районах региона от +1 до +5°С. Ночные температуры будут колебаться от +2...+7 до -1...-6°С, днем столбики термометров покажут от -1 до +10°С, а местами еще воздух прогреется до +16°С", – уточнили в отделе по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС.
Комментарии 0