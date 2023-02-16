Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придёт плюсовая температура

Вместе с потеплением в регионе наступит дождливая погода

16 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com

Начальник центра по гидрометеорологии Дмитрий Савин рассказал о том, когда в Алтайский край придут плюсовые температуры. Его слова передаёт RuNews24.

Специалист отмечает, что первый месяц весны в регионе будет тёплым. Температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы. В среднем воздух в Алтайском крае будет прогреваться до +4 градусов.

Вместе с потеплением на территорию края придут и дожди. Ночами возможны заморозки, но днём будет наступать оттепель.