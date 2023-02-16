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Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придёт плюсовая температура

Вместе с потеплением в регионе наступит дождливая погода

16 февраля 2023, 14:05, ИА Амител

Фото: unsplahs.com
Фото: unsplahs.com

Начальник центра по гидрометеорологии Дмитрий Савин рассказал о том, когда в Алтайский край придут плюсовые температуры. Его слова передаёт RuNews24.

Специалист отмечает, что первый месяц весны в регионе будет тёплым. Температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы. В среднем воздух в Алтайском крае будет прогреваться до +4 градусов.

Вместе с потеплением на территорию края придут и дожди. Ночами возможны заморозки, но днём будет наступать оттепель.

Комментарии 7

  • Очуметь.... Вот это да.... Весной -то тепло оказывается бывает.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Специалист добавил,что зимой будет холодно а летом тепло
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше летом отдыхать, чем зимой работать
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Если не то, что это, тогда было бы не здесь, а там потому, что тут уже не этот
    17 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, Наверно вы молоды и не знаете ,каким может быть март.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • В марте и -30 мороза бывало и не раз, а вот теплый март это редкость у нас на Алтае.
    17 февраля, Гость   Ответить
  • А что, уже весна? Пора просыпаться?
    17 февраля, Гость   Ответить
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