Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придёт плюсовая температура
Вместе с потеплением в регионе наступит дождливая погода
16 февраля 2023, 14:05, ИА Амител
Фото: unsplahs.com
Начальник центра по гидрометеорологии Дмитрий Савин рассказал о том, когда в Алтайский край придут плюсовые температуры. Его слова передаёт RuNews24.
Специалист отмечает, что первый месяц весны в регионе будет тёплым. Температура воздуха ожидается на два градуса выше нормы. В среднем воздух в Алтайском крае будет прогреваться до +4 градусов.
Вместе с потеплением на территорию края придут и дожди. Ночами возможны заморозки, но днём будет наступать оттепель.
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