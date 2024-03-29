31 марта в регион придет похолодание, которое сменится мощным потеплением

29 марта 2024, 07:14, ИА Амител

Барнаул тонет в лужах / Фото: amic.ru

Волна тепла, которая сейчас установилась в Алтайском крае и сохранится до 30 марта, сменится похолоданием: в период с 31 марта по 3 апреля ночью столбики термометров покажут от 0°С до слабоотрицательных значений, днем будет от +3 до +8°С. Однако за ним в регион придет еще более мощное потепление. Об этом amic.ru сообщила начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"После периода относительно высоких температур, которые придутся на конец марта, произойдет небольшое похолодание. Но оно будет краткосрочным. А с 4 по 7 апреля у нас ожидается новая волна тепла и она будет более мощной, чем в конце марта. Уже к 6 числу днем температура воздуха повысится до +10...+15°С, местами в предгорья — до +20. И даже ночью отметки будут положительными", — рассказала синоптик.

Как ранее сообщал amic.ru, до 30 марта в Алтайском крае ночью столбики термометров покажут от -1 до +5°С, днем от +5 до +10, а местами до +18°С. Кроме того, ожидаются осадки преимущественно в виде дождя. Это будет способствовать обильному снеготаянию.