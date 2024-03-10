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Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае растает снег

Придется еще немного подождать

10 марта 2024, 14:31, ИА Амител

Заснеженное поле / Фото: pxhere.com
Заснеженное поле / Фото: pxhere.com

Стало известно, когда в Алтайском крае сойдет снежный покров. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

В начале весны температура воздуха в регионе будет колебаться в пределах нормы, однако эти показатели будут выше, чем в прошлом году.

На один градус ниже нормы температура будет на западе региона.

Начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых рассказала, что обычно снег начинает таять, когда средняя температура устанавливается на отметке ноль градусов. Обычно этот период приходится на конец марта – начало апреля.

Осадков выше нормы весной 2024 года не ожидается. В первой декаде марта ожидается снег, а во второй и третьей – мокрый снег с дождем..

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Олег

00:07:32 11-03-2024

Так всётаки когда?

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Гость

07:51:03 11-03-2024

Обычно этот период приходится на конец марта – начало апреля.......... т.е как и всегда - про что НОВОСТЬ???

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Гость

09:11:50 11-03-2024

Предположительно, но не точно , а с высокой долей вероятности снега уже не будет летом , возможно этого года , но не точно.будем держать вас в курсе.

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Пон

09:16:58 11-03-2024

Ответ убил

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Кадет

14:32:18 11-03-2024

Пон (09:16:58 11-03-2024) Ответ убил ... Не стоит так ... Людмила финалист битвы экстрасенссов

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Гость

14:52:21 11-03-2024

Снег ратает весной. Расходитесь.

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