Синоптики рассказали, когда вторая волна паводка дойдет до Барнаула

В администрации рекомендовали профильным ведомствам подготовить конкретные предложения по нивелированию последствий паводка и продолжить подготовку к новой волне половодья

17 мая 2024, 22:20, ИА Амител

Паводок в Михайловском районе / Фото: Антон Червяков, altairegion22.ru

Ждать повышения уровня воды в Оби в районе Барнаула следует после 20 мая. Как сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы, об этом заявил замглавы Алтайского ЦГМС Александр Люцигер.

По информации синоптиков, в горах Республики Алтай выпало осадков выше средних норм, что привело к повышенному водосбору реки Бии. Также в горах наблюдается повышение среднесуточных температур, что формирует стабильный приток коренной воды в бассейне реки Оби.

"По прогнозу Новосибирского ЦГМС, максимальный уровень в Оби ожидается до 590 см при критической отметке 560 см. С учетом добегания волны у города Барнаула следующее повышение уровня воды в реке Оби ожидается 20-21 мая", – сказал Люцигер.

Заместитель главы администрации по городскому хозяйству Сергей Татьянин рекомендовал профильным специалистам подготовить конкретные предложения по нивелированию последствий паводка и продолжить подготовку к новой волне половодья.