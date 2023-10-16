Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Барнауле и придет похолодание
Ближайшую неделю погода еще будет баловать, похолодание начнется в конце октября
16 октября 2023, 12:35, ИА Амител
Снег и мокрый снег ожидается в Алтайском крае в третьей декаде октября. По предварительному прогнозу, такие осадки наиболее вероятны в конце месяца, когда в ночные и утренние часы столбики термометров в Барнауле опустятся до -5 градусов. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.
"Начало третьей декады из-за установления антициклона для октября будет довольно теплым. Но к концу месяца в регионе начнется устойчивое похолодание, а с ним возможно установление временного снежного покрова", – сообщил Александр Люцигер.
Однако днем солнце еще будет достаточно активным и снег быстро растает. Напомним, устойчивый снежный покров обычно в Алтайском крае устанавливается в первой декаде ноября.
16:41:18 16-10-2023
"Начало третьей декады из-за установления антициклона для октября будет довольно теплым. Но к концу месяца в регионе начнется устойчивое похолодание..... ---- Начало третьей декады - 30.10. Конец месяца - 31.10. Но сколько событий уместили в этот промежуток.....
16:56:47 16-10-2023
Гость (16:41:18 16-10-2023) Начало третьей декады - 30.10. . ты почему сегодня школу прогуливаешь?? 1-я декада с 1 по 10 число. 2-я декада с 11 по 20, 3-я декада с 21 по 30-31 число. а если ты где то работаешь, то озвучь пожалуйста, чтоб нормальные люди твою контору за километр обходили.
17:05:49 16-10-2023
Гость (16:41:18 16-10-2023) "Начало третьей декады из-за установления антициклона для ок... Третья декада начинается 21 числа.
19:41:45 16-10-2023
Гость (16:41:18 16-10-2023) "Начало третьей декады из-за установления антициклона для ок... Галина, начало третьей декады это. 21октября,а не 30
16:54:24 16-10-2023
Гость (16:41:18 16-10-2023) "Начало третьей декады из-за установления антициклона для ок... Начало третьей декады,это с 20-го по 30-е,десять дней.
04:57:52 17-10-2023
Поражает безграмотность!чел не от мира сего!
12:10:13 17-10-2023
Гость (16:41:18 16-10-2023) "Начало третьей декады из-за установления антициклона для ок... Какой глупый, по вашему декада это 1 день ? А если в месяце 30 дней то в нем нет третьей декады, неуч.....