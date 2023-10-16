Ближайшую неделю погода еще будет баловать, похолодание начнется в конце октября

16 октября 2023, 12:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Снег и мокрый снег ожидается в Алтайском крае в третьей декаде октября. По предварительному прогнозу, такие осадки наиболее вероятны в конце месяца, когда в ночные и утренние часы столбики термометров в Барнауле опустятся до -5 градусов. Об этом amic.ru рассказал заместитель начальника регионального ЦГМС Александр Люцигер.

"Начало третьей декады из-за установления антициклона для октября будет довольно теплым. Но к концу месяца в регионе начнется устойчивое похолодание, а с ним возможно установление временного снежного покрова", – сообщил Александр Люцигер.

Однако днем солнце еще будет достаточно активным и снег быстро растает. Напомним, устойчивый снежный покров обычно в Алтайском крае устанавливается в первой декаде ноября.