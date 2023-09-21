Синоптики рассказали о том, какой будет погода в конце сентября

В минус температура пока не уйдет

21 сентября 2023, 08:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Ожидать снега в конце сентября не стоит, но погода будет близка к октябрьской. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Согласно долгосрочному прогнозу, до 25 сентября в регионе будет дождливо, а дневная температура будет варьироваться в пределах от +8 до +18 градусов. К выходным температура воздуха понизится.

После 26 сентября осадки прекратятся, а температура воздуха днем будет держаться на отметках от 12 до 15 градусов.

Ночью температура может опускаться до +2 градусов, но минусов ожидать стоит только в октябре.