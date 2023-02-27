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Сирены завоют в Алтайском крае в первый день весны

Проверка систем оповещения пройдёт во всех городах и райцентрах

27 февраля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 1 марта пройдет проверка систем оповещения, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ. 

Сирены с подачей речевого сигнала "Техническая проверка" запустят в период с 10:40 до 10:44 во всех городах и райцентрах.

В ведомстве отметили, что при прерывистом звучании с сигналом "Внимание всем!" передаётся информация об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. В таком случае нужно включить телеканал "Россия 1" или "Радио России", чтобы прослушать сообщение органов управления ГОЧС.

Комментарии 5

  • об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций." Как будто есть куда спрятаться?!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Как будто есть куда спрятаться?! --- Вот, вот, сирены есть, а бомбоубежищ нет, куда бежать не кто не знает, страна абсурда.
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Завтра опять скажут, отменяем!!!
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Накоцец-то ,Слава богу,локатору взвоют и я побегу спасать соеседку с ннижшо этажа
    27 февраля, Гость   Ответить
  • Все, конечно, носят с собой проводное радио и телек под мышкой, чтобы в любой момент послушать. У большинства людей в моём окружении вообще нет ни того, ни другого. Такая себя система предупреждения.
    01 марта, Гость   Ответить
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