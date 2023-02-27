Сирены завоют в Алтайском крае в первый день весны

Проверка систем оповещения пройдёт во всех городах и райцентрах

27 февраля 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 1 марта пройдет проверка систем оповещения, сообщили в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

Сирены с подачей речевого сигнала "Техническая проверка" запустят в период с 10:40 до 10:44 во всех городах и райцентрах.

В ведомстве отметили, что при прерывистом звучании с сигналом "Внимание всем!" передаётся информация об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций. В таком случае нужно включить телеканал "Россия 1" или "Радио России", чтобы прослушать сообщение органов управления ГОЧС.