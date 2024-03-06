Сирены завыли в Барнауле

В городе проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения

06 марта 2024, 10:45, ИА Амител

Громкоговоритель / Фото: unsplash.com

Вой сирен раздался в Барнауле 6 марта в 10:40.

Сегодня в столице Алтайского края, как и по всей стране, проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения: громкоговорители объявляют сигнал "Внимание всем!", а по радио и телевидению передают специальное сообщение.

Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.