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Сирены завыли в Барнауле

В городе проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения

06 марта 2024, 10:45, ИА Амител

Громкоговоритель / Фото: unsplash.com
Громкоговоритель / Фото: unsplash.com

Вой сирен раздался в Барнауле 6 марта в 10:40.

Сегодня в столице Алтайского края, как и по всей стране, проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения: громкоговорители объявляют сигнал "Внимание всем!", а по радио и телевидению передают специальное сообщение.

Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.

Барнаул проверки

Комментарии 40

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Гость

10:50:07 06-03-2024

Не очень слышно

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Гость

10:53:32 06-03-2024

Гость (10:50:07 06-03-2024) Не очень слышно... да будем честными, совсем не слышно! на фоне последних событий так себе проверочка.

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Гость

10:51:33 06-03-2024

Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы испугалась, если бы услышала.

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гость

14:28:39 06-03-2024

Гость (10:51:33 06-03-2024) Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы и... писали заранее.

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Гость

10:52:07 06-03-2024

На Прудских ни чё не выло .

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Гостья

10:53:15 06-03-2024

Что то в этом году даже не предупредили заранее 🧐 , но на Энтузиастов 40 стало лучше слышно😎

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Гость

10:54:41 06-03-2024

ТЭЦ-3 не слышно.

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Гость

10:55:07 06-03-2024

Солнечная поляна /Космонавтов не слышно

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Гость

18:48:27 06-03-2024

Гость (10:55:07 06-03-2024) Солнечная поляна /Космонавтов не слышно... Даже при закрытых окнах на Шукшина было слышно.

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Гость

10:55:27 06-03-2024

На Строителей 36 вообще ничего не слышно.

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Озерки. Не было сирен

10:55:56 06-03-2024

Не было сирен ни в телике, ни на улице

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Гость

10:56:20 06-03-2024

Парк Юбилейный не слышно. Доя кого эти сирены если под города не перекрывают? Мэрию и администрацию спасать?

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Гость

11:00:47 06-03-2024

А в районе администрации как раз слышно, теперь мы знаем, для кого тут все выло

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Гость

11:11:21 06-03-2024

Гость (11:00:47 06-03-2024) А в районе администрации как раз слышно, теперь мы знаем, дл... Ленина 59 вообще не слышно.

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Гость

11:03:46 06-03-2024

строителей - было сильно слышно даже с закрытыми окнами

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гость

11:03:52 06-03-2024

На потоке тишина.И тут нас успели обмануть.

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Гость

11:08:09 06-03-2024

у нас на Соце не слышно было

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Горожанка

11:26:28 06-03-2024

На Юрина-Островского не слышно

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Гость

11:31:43 06-03-2024

Вам сказали что серены выли, значит выли! Не ломайте отчетность. Деньги же освоены.

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Гость

11:38:20 06-03-2024

Гость (10:51:33 06-03-2024) Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы и... предупреждают

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Гость

11:45:41 06-03-2024

Гость (11:38:20 06-03-2024) предупреждают
... где и когда предупреждали?

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Гость

13:44:51 06-03-2024

Гость (11:45:41 06-03-2024) Гость (11:38:20 06-03-2024) предупреждают
... ... Конкретно на этом ресурсе пару дней назад было, например.

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Гость

11:49:25 06-03-2024

Страшно. Очень страшно...

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Гость

11:59:05 06-03-2024

Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.

Ржу не могу. Нет ни радио, ни телевизора уже 14 лет. Сколько раз объявляли, что будет сирена. Ни разу ни слышали. В 10.40 были на улице на Прудских. Пересечение Челюскинцев и Партизанской.

А если, что-то серьезное будет? Как оповещать будут? Письмами простыми?
Почему никто выводы не делает? Чиновников от МЧС нужно к ответственности привлекать.

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Гость

12:09:24 06-03-2024

Гость (11:59:05 06-03-2024) Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочн... Вам самому не смешно? Ну будет, и? Куда бежать-то? Даже на машине - сколько у нас выездов из города? Встанут колом сразу, а уж если авария где... Опять же, как вы собираетесь отличать "учебную" сирену от реальной? ЗЫ Собственно, ковид показал все, на что способна, вернее, не способна наша власть и структуры, призванные типа нас защищать от опасности. Если бы у этого вируса летальность была процентов так 50, не выжил бы никто. А уж в случае чего ядерного проще будет сдохнуть сразу, чем мучительно умирать от последствий и голода.

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Гость

12:30:05 06-03-2024

Гость (12:09:24 06-03-2024) Вам самому не смешно? Ну будет, и? Куда бежать-то? Даже на м... А тому, кто минусует, советую вспомнить, например, Нефтегорск. Напомню, это случилось в одном отдельно взятом населенном пункте. И люди погибли под завалами, потому что сначала никто не знал о том, что случилось, потом не было спецов, чтобы это все разгребать, а от помощи наши, естественно, отказались. На итого львиная доля тех, кто мог быть спасен, погибли жуткой смертью. А теперь представим, что какая-нибудь катастрофа разразится на большой территории. Да живые позавидуют мертвым.

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ворчун

14:53:02 06-03-2024

Гость (11:59:05 06-03-2024) Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочн... Нет ни радио, ни телевизора. Мода этим хвастаться прошла аккурат лет 14 назад. Радио есть почти в каждой мобиле, блютус-колонке и уж точно в каждой машине. Поймать FM хватит на кусок проволоки.

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Гость

12:10:04 06-03-2024

Четыреста километров от Барнаула, тоже не слышно. Телевизор и радио, чтобы не подвергать усугублению своего здоровья, многие лета не включаю, ибо лекарства сейчас фантастические.

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Гость

12:19:47 06-03-2024

А от чего предупреждать? Что к нам вылетела ядрёная бонба? И? Убежищ нет,да и если туда спрячешься- всё равно вылезать придётся. Ну или там жить,пока запасы кончатся (если есть таковые).

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Гость

14:04:19 06-03-2024

Гость (12:19:47 06-03-2024) А от чего предупреждать? Что к нам вылетела ядрёная бонба? И... пока запасы кончатся (если есть таковые) --- тогда лучше в подвал Марии Ра спрятаться. С ружьем. Хотя может лучше и не узнать, что случилось, Уйти счастливым. Чем в подвале с ружьем сидеть, сколько осталось считать

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Галина.... А. Петрова барнаул.

13:35:20 06-03-2024

Барнаул, а. Петрова... Слышно было, я испугалась, включила 2 программу тел, там просто шла какая_то передача.... Позвонила подруге узнать...

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Гость

14:07:29 06-03-2024

допустим, услышал я сирену, и?... куда бежать то? или только чтоб успел молиться?

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Гость

14:34:44 06-03-2024

Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутительно, то претензии остальных граждан отписавшихся выше непонятны. Вы действительно считаете что нам каждому углу должен висеть указатель где убежище? Чтоб туда в первую очередь и прилетело. Для чего Вам говорят включить радио и ТВ? Там будет передана информация куда укрытся. Соответствующие службы тренированы на приём населения. НЗ пополнен. А то что у Вас нет ТВ или радио помоему это враньё. Радио есть в половине телефонов с портом миниджек. Телевизоры тоже. Да и связь в 21 веке мобильная всегда под рукой. Нет технической возможности послушать самим, родственники сообщат.

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Гость

14:46:03 06-03-2024

НЗ пополнен."

Где он???!!! Хочу рядом залечь.

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Гость

14:58:31 06-03-2024

Гость (14:34:44 06-03-2024) Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутител... А с какой целью вы пишете местоимение "вы" во множественном числе с большой буквы? Чтобы что?) Телевизора и радио лично у меня нет лет так больше десяти, нафига они мне? А мобильная связь, как показала практика, при любом ЧП ложится. Куда укрыться кому? Всем в одно место, или что? А для того, чтобы люди рассредоточились по убежищам вблизи от своих домов, они об этом должны знать заранее. Иначе вы по телевизору будете час рассказывать, какому дому куда бежать. Ну и вишенкой на торте - лезть в убежище, где не будет еды и воды, и остаться там навсегда, ежели его завалит - такое себе.

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Гость

15:43:36 06-03-2024

Гость (14:34:44 06-03-2024) Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутител... ааа, понятно. никто не знает, где убежища, чтобы и враг не узнал.

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Гость

14:37:15 06-03-2024

По факту, по второй программе сообщение о проверке сигнала ГО транслировалось 10 с, ровно столько нужно для озвучивания этого сообщения.

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Гость

18:54:51 06-03-2024

Это как с Москвичем-3, 5, ... 100500. Бутафория какая-то. Про убежища люди знать должны, иначе зачем они? Только рассказывать про них должны и в школах, и в организациях и порядок действий объяснять. А так на бумаге у нас всё прекрасно!

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Татьяна

09:02:18 07-03-2024

Поток ни чего не слышно!!!!! Ну а если по серьезному,куда бежать???? Где укрытия???? Где информация? Где вывески? В домах все подвалы на замках Ключей не найдешь Остаются свои погребки глубиной в 2 м Кто пояснит куда бежать????

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Гоша

09:34:34 07-03-2024

И что сирена а если что вдруг случится сирена заорет а куда бежать куда прятаться где бомбоубежище при СССР я знал где и знал что они в рабочем состоянии а сейчас

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