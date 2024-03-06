Сирены завыли в Барнауле
В городе проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения
06 марта 2024, 10:45, ИА Амител
Громкоговоритель / Фото: unsplash.com
Вой сирен раздался в Барнауле 6 марта в 10:40.
Сегодня в столице Алтайского края, как и по всей стране, проходит масштабная проверка систем экстренного оповещения: громкоговорители объявляют сигнал "Внимание всем!", а по радио и телевидению передают специальное сообщение.
Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.
10:50:07 06-03-2024
Не очень слышно
10:53:32 06-03-2024
Гость (10:50:07 06-03-2024) Не очень слышно... да будем честными, совсем не слышно! на фоне последних событий так себе проверочка.
10:51:33 06-03-2024
Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы испугалась, если бы услышала.
14:28:39 06-03-2024
Гость (10:51:33 06-03-2024) Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы и... писали заранее.
10:52:07 06-03-2024
На Прудских ни чё не выло .
10:53:15 06-03-2024
Что то в этом году даже не предупредили заранее 🧐 , но на Энтузиастов 40 стало лучше слышно😎
10:54:41 06-03-2024
ТЭЦ-3 не слышно.
10:55:07 06-03-2024
Солнечная поляна /Космонавтов не слышно
18:48:27 06-03-2024
Гость (10:55:07 06-03-2024) Солнечная поляна /Космонавтов не слышно... Даже при закрытых окнах на Шукшина было слышно.
10:55:27 06-03-2024
На Строителей 36 вообще ничего не слышно.
10:55:56 06-03-2024
Не было сирен ни в телике, ни на улице
10:56:20 06-03-2024
Парк Юбилейный не слышно. Доя кого эти сирены если под города не перекрывают? Мэрию и администрацию спасать?
11:00:47 06-03-2024
А в районе администрации как раз слышно, теперь мы знаем, для кого тут все выло
11:11:21 06-03-2024
Гость (11:00:47 06-03-2024) А в районе администрации как раз слышно, теперь мы знаем, дл... Ленина 59 вообще не слышно.
11:03:46 06-03-2024
строителей - было сильно слышно даже с закрытыми окнами
11:03:52 06-03-2024
На потоке тишина.И тут нас успели обмануть.
11:08:09 06-03-2024
у нас на Соце не слышно было
11:26:28 06-03-2024
На Юрина-Островского не слышно
11:31:43 06-03-2024
Вам сказали что серены выли, значит выли! Не ломайте отчетность. Деньги же освоены.
11:38:20 06-03-2024
Гость (10:51:33 06-03-2024) Ничего не слышала, а почему не предупреждают заранее, я бы и... предупреждают
11:45:41 06-03-2024
Гость (11:38:20 06-03-2024) предупреждают
... где и когда предупреждали?
13:44:51 06-03-2024
Гость (11:45:41 06-03-2024) Гость (11:38:20 06-03-2024) предупреждают
... ... Конкретно на этом ресурсе пару дней назад было, например.
11:49:25 06-03-2024
Страшно. Очень страшно...
11:59:05 06-03-2024
Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочных сигналов до населения. Паниковать в этом случае не стоит.
Ржу не могу. Нет ни радио, ни телевизора уже 14 лет. Сколько раз объявляли, что будет сирена. Ни разу ни слышали. В 10.40 были на улице на Прудских. Пересечение Челюскинцев и Партизанской.
А если, что-то серьезное будет? Как оповещать будут? Письмами простыми?
Почему никто выводы не делает? Чиновников от МЧС нужно к ответственности привлекать.
12:09:24 06-03-2024
Гость (11:59:05 06-03-2024) Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочн... Вам самому не смешно? Ну будет, и? Куда бежать-то? Даже на машине - сколько у нас выездов из города? Встанут колом сразу, а уж если авария где... Опять же, как вы собираетесь отличать "учебную" сирену от реальной? ЗЫ Собственно, ковид показал все, на что способна, вернее, не способна наша власть и структуры, призванные типа нас защищать от опасности. Если бы у этого вируса летальность была процентов так 50, не выжил бы никто. А уж в случае чего ядерного проще будет сдохнуть сразу, чем мучительно умирать от последствий и голода.
12:30:05 06-03-2024
Гость (12:09:24 06-03-2024) Вам самому не смешно? Ну будет, и? Куда бежать-то? Даже на м... А тому, кто минусует, советую вспомнить, например, Нефтегорск. Напомню, это случилось в одном отдельно взятом населенном пункте. И люди погибли под завалами, потому что сначала никто не знал о том, что случилось, потом не было спецов, чтобы это все разгребать, а от помощи наши, естественно, отказались. На итого львиная доля тех, кто мог быть спасен, погибли жуткой смертью. А теперь представим, что какая-нибудь катастрофа разразится на большой территории. Да живые позавидуют мертвым.
14:53:02 06-03-2024
Гость (11:59:05 06-03-2024) Цель проверки – отработать своевременное доведение проверочн... Нет ни радио, ни телевизора. Мода этим хвастаться прошла аккурат лет 14 назад. Радио есть почти в каждой мобиле, блютус-колонке и уж точно в каждой машине. Поймать FM хватит на кусок проволоки.
12:10:04 06-03-2024
Четыреста километров от Барнаула, тоже не слышно. Телевизор и радио, чтобы не подвергать усугублению своего здоровья, многие лета не включаю, ибо лекарства сейчас фантастические.
12:19:47 06-03-2024
А от чего предупреждать? Что к нам вылетела ядрёная бонба? И? Убежищ нет,да и если туда спрячешься- всё равно вылезать придётся. Ну или там жить,пока запасы кончатся (если есть таковые).
14:04:19 06-03-2024
Гость (12:19:47 06-03-2024) А от чего предупреждать? Что к нам вылетела ядрёная бонба? И... пока запасы кончатся (если есть таковые) --- тогда лучше в подвал Марии Ра спрятаться. С ружьем. Хотя может лучше и не узнать, что случилось, Уйти счастливым. Чем в подвале с ружьем сидеть, сколько осталось считать
13:35:20 06-03-2024
Барнаул, а. Петрова... Слышно было, я испугалась, включила 2 программу тел, там просто шла какая_то передача.... Позвонила подруге узнать...
14:07:29 06-03-2024
допустим, услышал я сирену, и?... куда бежать то? или только чтоб успел молиться?
14:34:44 06-03-2024
Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутительно, то претензии остальных граждан отписавшихся выше непонятны. Вы действительно считаете что нам каждому углу должен висеть указатель где убежище? Чтоб туда в первую очередь и прилетело. Для чего Вам говорят включить радио и ТВ? Там будет передана информация куда укрытся. Соответствующие службы тренированы на приём населения. НЗ пополнен. А то что у Вас нет ТВ или радио помоему это враньё. Радио есть в половине телефонов с портом миниджек. Телевизоры тоже. Да и связь в 21 веке мобильная всегда под рукой. Нет технической возможности послушать самим, родственники сообщат.
14:46:03 06-03-2024
НЗ пополнен."
Где он???!!! Хочу рядом залечь.
14:58:31 06-03-2024
Гость (14:34:44 06-03-2024) Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутител... А с какой целью вы пишете местоимение "вы" во множественном числе с большой буквы? Чтобы что?) Телевизора и радио лично у меня нет лет так больше десяти, нафига они мне? А мобильная связь, как показала практика, при любом ЧП ложится. Куда укрыться кому? Всем в одно место, или что? А для того, чтобы люди рассредоточились по убежищам вблизи от своих домов, они об этом должны знать заранее. Иначе вы по телевизору будете час рассказывать, какому дому куда бежать. Ну и вишенкой на торте - лезть в убежище, где не будет еды и воды, и остаться там навсегда, ежели его завалит - такое себе.
15:43:36 06-03-2024
Гость (14:34:44 06-03-2024) Если опустить факт что слышат не все, что конечно возмутител... ааа, понятно. никто не знает, где убежища, чтобы и враг не узнал.
14:37:15 06-03-2024
По факту, по второй программе сообщение о проверке сигнала ГО транслировалось 10 с, ровно столько нужно для озвучивания этого сообщения.
18:54:51 06-03-2024
Это как с Москвичем-3, 5, ... 100500. Бутафория какая-то. Про убежища люди знать должны, иначе зачем они? Только рассказывать про них должны и в школах, и в организациях и порядок действий объяснять. А так на бумаге у нас всё прекрасно!
09:02:18 07-03-2024
Поток ни чего не слышно!!!!! Ну а если по серьезному,куда бежать???? Где укрытия???? Где информация? Где вывески? В домах все подвалы на замках Ключей не найдешь Остаются свои погребки глубиной в 2 м Кто пояснит куда бежать????
09:34:34 07-03-2024
И что сирена а если что вдруг случится сирена заорет а куда бежать куда прятаться где бомбоубежище при СССР я знал где и знал что они в рабочем состоянии а сейчас