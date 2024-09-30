Системы оповещения проверят в Алтайском крае 2 октября
Эфир радио- и телеканалов на минуту заместят сигналом "Внимание всем!"
30 сентября 2024, 14:31, ИА Амител
Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com
Системы оповещения проверят в Алтайском крае и во всех остальных регионах России 2 октября, сообщили в телеграм-канале МЧС страны.
В этот день запустят сирены и громкоговорители, а также на минуту заместят эфир радио- и телеканалов сигналом "Внимание всем!".
"С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения", – уточнили в ведомстве.
Система оповещения предназначена для оперативного информирования россиян при угрозе или возникновении ЧС.
14:36:41 30-09-2024
а в связи с чем такой масштаб? адреса действующих убежищ сообщат?
17:22:09 30-09-2024
Все равно ничего не слышно, была уже эта проверка, телевизора, радио нет.
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Барнаульцы опять испугаются!