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Системы оповещения проверят в Алтайском крае 2 октября

Эфир радио- и телеканалов на минуту заместят сигналом "Внимание всем!"

30 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com
Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

Системы оповещения проверят в Алтайском крае и во всех остальных регионах России 2 октября, сообщили в телеграм-канале МЧС страны.

В этот день запустят сирены и громкоговорители, а также на минуту заместят эфир радио- и телеканалов сигналом "Внимание всем!".

"С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения", – уточнили в ведомстве.

Система оповещения предназначена для оперативного информирования россиян при угрозе или возникновении ЧС.

Алтайский край МЧС

Комментарии 3

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гость

14:36:41 30-09-2024

а в связи с чем такой масштаб? адреса действующих убежищ сообщат?

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Гость

17:22:09 30-09-2024

Все равно ничего не слышно, была уже эта проверка, телевизора, радио нет.

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Гость

08:14:32 01-10-2024

Барнаульцы опять испугаются!

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