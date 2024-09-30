Системы оповещения проверят в Алтайском крае 2 октября

Эфир радио- и телеканалов на минуту заместят сигналом "Внимание всем!"

30 сентября 2024, 14:31, ИА Амител

Громкоговоритель / Источник фото: unsplash.com

Системы оповещения проверят в Алтайском крае и во всех остальных регионах России 2 октября, сообщили в телеграм-канале МЧС страны.

В этот день запустят сирены и громкоговорители, а также на минуту заместят эфир радио- и телеканалов сигналом "Внимание всем!".

"С его помощью проверят работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения", – уточнили в ведомстве.

Система оповещения предназначена для оперативного информирования россиян при угрозе или возникновении ЧС.