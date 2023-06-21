"Ситуация сложная". Депутат АКЗС высказался о будущем урожае на фоне засухи

Яровой сев на 19 июня был выполнен на 96% от намеченного объема. Уже завершился посев пшеницы, гороха, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и льна-долгунца

21 июня 2023, 19:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов рассказал, как жара и нехватка дождей влияют на ситуацию с будущим урожаем и на заготовку кормов. В ходе ответов на интернет-конференции он отметил, что "ситуация сложная".

Он отметил, что общая тенденция сейчас заключается в снижении запаса влаги в метровом слое почвы. В этом году длительное таяние снега на полях весной сформировало определенный запас, однако на некоторых территориях степной зоны фиксировался дефицит влаги в почве. Это может отрицательно сказаться на урожайности культур раннего сева.

Серов подчеркнул, что аграрии также провели весь комплекс агротехнических мероприятий, в том числе по внесению удобрений.

"Поэтому считаю, что делать окончательные негативные выводы преждевременно, так как уборочная и кормозаготовительная кампании еще впереди. Если верить прогнозам синоптиков, скоро в край придут долгожданные для аграриев дожди, очень их ждем и надеемся, что они смогут улучшить сложившуюся непростую ситуацию", – заявил депутат.

Глава комитета отметил, что, по оперативным данным, яровой сев на 19 июня был выполнен на 96% от намеченного объема. Уже завершился посев пшеницы, гороха, кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и льна-долгунца.