WSJ: Запад разрабатывает мирные соглашения, которые не устроят ни Украину, ни РФ

При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности"

20 августа 2023, 14:18, ИА Амител

На Западе прорабатывают различные варианты урегулирования конфликта на Украине, но они не устроят ни Москву, ни Киев. Как сообщает РИА Новости, об этом пишет Wall Street Jornal.

По информации их источника, ряд официальных лиц разрабатывают грандиозные сделки по прекращению боевого столкновения. При этом издание называет отдаленной перспективой главную цель Украины, состоящую в "восстановлении ее территориальной целостности".

Причиной для этого служит ограниченность поддержки со стороны ключевых союзников, которые боятся брать излишние риски и затраты на себя. В пример таких стран ставят Германию и США.