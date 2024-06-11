СК и прокуратура начали проверку после гибели рабочего на Алтае, который красил стены

Мужчина скончался на месте от полученных травм

11 июня 2024, 19:59, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следственный комитет и прокуратура начали проверки после гибели работника в Тогульском районе. Как сообщают пресс-службы краевых ведомств, инцидент произошел сегодня, 11 июня, в селе Тогул Тогульского района.

По информации следователей и прокуратуры, днем по улице Октябрьской проводилась покраска стен с использованием помпового оборудования со сжатым воздухом. В один момент произошел хлопок – травму от него получил мужчина, красивший стены. Пострадавший скончался на месте.

Заринский межрайонный следственный отдел проводит доследственную проверку, в ходе которой сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям лиц, ответственным за выполнение требований охраны труда. Прокуратура также изучает исполнение трудового законодательства и соблюдение правил техники безопасности при осуществляемом ремонте.

По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.