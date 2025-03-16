СК и прокуратура начали проверку после избиения школьника в алтайском селе

Кадры разошлись в социальных сетях и дошли до правоохранителей

16 марта 2025, 22:59, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: "Инцидент Барнаул"

Школьники толпой избили сверстника в Кулунде. Видео, которое распространилось по социальным сетям, стало причиной проверки прокуратуры и регионального СК.

Согласно кадрам, которые опубликовали в соцсетях, одного из учеников местной школы избили толпой. Причем участвовали в нападении как мальчики, крупнее и старше, так и девочки. Поваленного на землю ребенка били в том числе и ногами. Что стало причиной конфликта – неизвестно.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.