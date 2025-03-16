СК и прокуратура начали проверку после избиения школьника в алтайском селе
Кадры разошлись в социальных сетях и дошли до правоохранителей
16 марта 2025, 22:59, ИА Амител
Школьники толпой избили сверстника в Кулунде. Видео, которое распространилось по социальным сетям, стало причиной проверки прокуратуры и регионального СК.
Согласно кадрам, которые опубликовали в соцсетях, одного из учеников местной школы избили толпой. Причем участвовали в нападении как мальчики, крупнее и старше, так и девочки. Поваленного на землю ребенка били в том числе и ногами. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, проверка проводится по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
23:34:46 16-03-2025
Обычно так в школе делали, если уже даже девочки участвовали, это когда уже всех одолел и обнаглел, а общество ему ответило. Но это обычно, здесь, конечно, в любом случае надо вникать в ситуацию. Просто так слабого дрыща, которого все не любят, толпой не долбят. Обычно по одному.
07:52:26 17-03-2025
Гость (23:34:46 16-03-2025) Обычно так в школе делали, если уже даже девочки участвовали... У вас школа для слаборазвитых была наверное.
01:12:49 17-03-2025
Что там с гадёнышем, который всё снял на видео?
Тиканул из деревни ?
04:26:30 17-03-2025
Деревенские так только "Кощея" отшить могут.
08:22:54 17-03-2025
Массовых расстрелов снова ждут что-ли? Когда начнут предков садистов хотя-бы штрафами наказывать?
09:11:35 17-03-2025
Гость (08:22:54 17-03-2025) Массовых расстрелов снова ждут что-ли? Когда начнут предков ... Во времена массовых расстрелов это и началось. Когда появились социально-близкие.
09:41:21 17-03-2025
Школьные психологи должны Работать с детьми и все возникающие конфликты пытаться урегулировать, в том числе через родителей и педагогов. Есть очень сложные дети, к которым порой нужен индивидуальный подход и терпение . Они не виноваты в строении своей психики в том числе при СДВГ