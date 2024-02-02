СК начал проверку из-за видео с издевательствами над школьником в Барнауле

Следователи устанавливают обстоятельства и оценивают действия администрации образовательного учреждения на предмет халатности

02 февраля 2024, 21:37, ИА Амител

Следственный комитет / Фото: amic.ru

Следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в барнаульской школе. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России, начата доследственная проверка.

Речь идет о школе № 98. Ранее учащийся рассказал, что семиклассники систематически издеваются над одноклассником, а учительница никак не реагирует на конфликт между подростками.

"Следователям СК предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также дать правовую оценку действиям администрации образовательного учреждения на предмет халатности", – заявили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.