СК начал проверку из-за видео с издевательствами над школьником в Барнауле
Следователи устанавливают обстоятельства и оценивают действия администрации образовательного учреждения на предмет халатности
02 февраля 2024, 21:37, ИА Амител
Следователи устанавливают обстоятельства избиения несовершеннолетнего в барнаульской школе. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России, начата доследственная проверка.
Речь идет о школе № 98. Ранее учащийся рассказал, что семиклассники систематически издеваются над одноклассником, а учительница никак не реагирует на конфликт между подростками.
"Следователям СК предстоит установить обстоятельства, изложенные в сообщении СМИ, а также дать правовую оценку действиям администрации образовательного учреждения на предмет халатности", – заявили в ведомстве.В пресс-службе добавили, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
14:54:20 03-02-2024
В это время все подростки ведут себя одинаково, у них изменение гормонального фона, тестостерон даёт о себе знать. Находят "слабую" жертву, начинаются травля и унижения. Потом это проходит. Я с таким сталкивался на собственном примере и даже просил маму поменять школу. Слава Богу, что она так не сделала и мы сейчас с одноклассниками такое целое, что многие позавидуют.
16:13:17 03-02-2024
помню в 88й еще директора уволили из за такого бардака. Это был 1989 по моему год. Пришел новый директор по виду как Шурик из фильма. Выходит на крыльцо а там шпана курит открыто. Шпана выше его на голову. И все с заточками. Ну думаю убьют сейчас этого Шурика. Нифига. Он их мигом разоружил всех и даже без травм обошлось. Все сразу порядок образцовый стал. От учителя вообще все зависит