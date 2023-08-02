СК начал проверку после сообщений об инвалиде, получившем неподходящее жилье в Бийске

Молодому человеку приходится тратить пенсию по инвалидности на аренду жилья, а также отстаивать свои права в суде

02 августа 2023, 21:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Следственный комитет начал проверку из-за сюжета на бийском телевидении о том, что инвалид-колясочник получил от администрации города жилье ненадлежащего качества, которое не подходит для маломобильных граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю.

Согласно информации СМИ, молодому человеку приходится тратить пенсию по инвалидности на аренду жилья, а также отстаивать свои права в суде.

Следователям предстоит установить обстоятельства и дать юридическую оценку действиям должностных лиц. По результатам проверки примут процессуальное решение.